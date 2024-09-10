Justiça manda soltar, sob fiança, homem que agrediu namorado em Vitória

O comissário de bordo Alexandre Laranja de Souza, de 35 anos, preso no último domingo (8) após agredir o namorado em um apartamento no bairro Jardim Camburi, em Vitória, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça, mediante o pagamento de fiança no valor de R$5 mil. A audiência de custódia aconteceu na manhã desta terça-feira (10).
Na decisão, a juíza Raquel de Almeida Valinho também determinou medidas cautelares que devem ser cumpridas por Alexandre. Dentre elas estão: a proibição de sair da Grande Vitória sem autorização, a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos do processo e o impedimento de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar dela. Em caso de descumprimento, a Justiça pode decretar a prisão preventiva dele.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o comissário de bordo, que estava no Centro de Triagem de Viana (CTV), recebeu alvará de soltura na noite desta terça. A reportagem de A Gazeta tentou contato com a defesa de Alexandre Laranja de Souza. O espaço segue aberto para manifestações.
No dia do ocorrido, o namorado de Alexandre foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Ele precisou ficar internado recebendo medicações devido às fortes dores, e sem conseguir se comunicar. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.