Pai e filha são atropelados por carro na faixa de pedestres em São Mateus

De acordo com a PM, populares relataram aos militares que o homem estava atravessando a faixa de pedestres com a filha no colo quando um veículo, que estaria em alta velocidade, furou o sinal vermelho e atropelou os dois. O motorista não estava no local. As vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, a menos de 1 km do local do acidente. A Polícia Militar disse que realizou buscas, mas o veículo responsável pelo atropelamento não foi localizado.