Pai e filha são atropelados por carro na faixa de pedestres em São Mateus

Um homem e a filha dele foram atropelados por um carro quando estavam na faixa de pedestres no bairro Pedra D’Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Imagens de câmera de segurança, obtidas por A Gazeta, mostram o momento do acidente (vídeo acima). Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo teria avançado o sinal vermelho, e deixou o local sem prestar socorro às vítimas. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde do homem e da criança. O fato ocorreu na noite do último sábado (7), mas a gravação começou a circular nesta semana.
De acordo com a PM, populares relataram aos militares que o homem estava atravessando a faixa de pedestres com a filha no colo quando um veículo, que estaria em alta velocidade, furou o sinal vermelho e atropelou os dois. O motorista não estava no local. As vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, a menos de 1 km do local do acidente. A Polícia Militar disse que realizou buscas, mas o veículo responsável pelo atropelamento não foi localizado.
A Polícia Civil informou apenas que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.