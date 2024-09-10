Assessor comercial é sequestrado em semáforo na Vila Rubim, Vitória

Carro de assessor comercial foi incendiado em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

Um assessor comercial de 29 anos foi vítima de um sequestro relâmpago ao parar de carro em um semáforo na Vila Rubim, em Vitória , na noite do último domingo (8). A vítima foi abordada por volta das 19h por dois criminosos armados, que entraram no veículo e o renderam.

O homem contou à polícia que foi obrigado a dirigir até Vila Velha, seguindo pela Avenida Carlos Lindenberg até a Rodovia Darly Santos, onde os criminosos ordenaram que ele parasse o veículo. O tempo todo, os bandidos mantiveram uma arma apontada para a cabeça do assessor comercial.

A vítima, muito abalada, contou por telefone ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que os sequestradores também o obrigaram a abastecer o carro sem demonstrar aos funcionários do posto de combustíveis o que estava acontecendo.

Depois, a vítima seguiu com os criminosos pela Rodovia do Sol, em direção à Terra Vermelha, ainda em Vila Velha. No caminho, ele foi obrigado a parar mais uma vez para sacar a quantia que tinha na conta: R$ 1.300. Em seguida, colocaram ele em outro carro.

O assessor comercial disse ainda que ficou várias horas sob a mira dos criminosos, depois foi deixado em uma região deserta, já no limite entre Vila Velha e Guarapari. O homem foi andando até o antigo posto de pedágio da Rodovia do Sol, onde pediu ajuda.

Os criminosos fugiram levando o carro, o celular e o dinheiro da vítima, e não foram localizados pela polícia. Posteriormente, o carro do assessor comercial foi encontrado carbonizado às margens da Rodovia do Contorno, na Serra.

Consta do registro da ocorrência que antes de saber que o carro foi encontrado incendiado, a vítima conseguiu rastrear o veículo e descobriu que ele estava em uma oficina em Jardim Carapina.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.