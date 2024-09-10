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Momentos de terror

Assessor comercial é sequestrado em semáforo na Vila Rubim, Vitória

Vítima foi obrigada a dirigir sob mira de arma até Vila Velha, e a sacar todo o dinheiro que tinha na conta; homem teve ainda carro e celular roubados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2024 às 14:12

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 14:12

Carro de assessor comercial foi incendiado em Vila Velha
Carro de assessor comercial foi incendiado em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves
Um assessor comercial de 29 anos foi vítima de um sequestro relâmpago ao parar de carro em um semáforo na Vila Rubim, em Vitória, na noite do último domingo (8). A vítima foi abordada por volta das 19h por dois criminosos armados, que entraram no veículo e o renderam.
O homem contou à polícia que foi obrigado a dirigir até Vila Velha, seguindo pela Avenida Carlos Lindenberg até a Rodovia Darly Santos, onde os criminosos ordenaram que ele parasse o veículo. O tempo todo, os bandidos mantiveram uma arma apontada para a cabeça do assessor comercial.
A vítima, muito abalada, contou por telefone ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que os sequestradores também o obrigaram a abastecer o carro sem demonstrar aos funcionários do posto de combustíveis o que estava acontecendo.
Depois, a vítima seguiu com os criminosos pela Rodovia do Sol, em direção à Terra Vermelha, ainda em Vila Velha. No caminho, ele foi obrigado a parar mais uma vez para sacar a quantia que tinha na conta: R$ 1.300. Em seguida, colocaram ele em outro carro.
O assessor comercial disse ainda que ficou várias horas sob a mira dos criminosos, depois foi deixado em uma região deserta, já no limite entre Vila Velha e Guarapari. O homem foi andando até o antigo posto de pedágio da Rodovia do Sol, onde pediu ajuda.
Os criminosos fugiram levando o carro, o celular e o dinheiro da vítima, e não foram localizados pela polícia. Posteriormente, o carro do assessor comercial foi encontrado carbonizado às margens da Rodovia do Contorno, na Serra.
Consta do registro da ocorrência que antes de saber que o carro foi encontrado incendiado, a vítima conseguiu rastrear o veículo e descobriu que ele estava em uma oficina em Jardim Carapina.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. 
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta. 

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