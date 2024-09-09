Homem é internado após ser agredido pelo namorado em Jardim Camburi

Rua José Guilherme Neffa, em Jardim Camburi, onde briga de casal foi registrada Crédito: Google Maps

Um homem de 41 anos foi parar no hospital após ser agredido pelo namorado em um apartamento no bairro Jardim Camburi , em Vitória , no último domingo (8). Moradores do prédio acionaram a Polícia Militar por causa da gritaria que acontecia no edifício. Antes de ser conduzido à delegacia, o suspeito, de 35 anos, ainda desacatou os agentes e precisou ser contido com uma arma de choque.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo aconteceu durante a tarde. Vizinhos começaram a acionar as autoridades devido aos gritos vindos do apartamento. Os agentes foram até o edifício e, quando estavam no térreo, a vítima saiu do elevador, com ferimentos, dores e dificuldades para falar. Ele afirmou que havia sido agredido pelo namorado, e que as brigas eram constantes.

No saguão, o homem quase desmaiou em um sofá, devido às dores. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Alexandre Laranja de Souza, preso após agredir namorado em Vitória Crédito: Redes Sociais

Os policiais foram até o sétimo andar, onde a briga havia acontecido. O namorado da vítima, segundo o boletim de ocorrência, estava alterado e agressivo. Ele começou a gritar, dizendo que os militares não podiam entrar lá. O homem recebeu voz de prisão, mas resistiu e precisou ser contido com uma arma de choque.

Já no térreo, segundo os policias, ele continuou se debatendo e se recusou a entrar na viatura, dando chutes. Nesse momento, os militares dispararam a arma de choque mais uma vez. O homem, que alegava ter sido agredido, disse que não precisava de atendimento médico. Ele também estava com um ferimento de uma briga anterior.

Na Delegacia Regional de Vitória, para os policiais civis, o comissário de bordo identificado como Alexandre Laranja de Souza afirmou que precisava de atendimento médico. No pátio da unidade policial, ainda segundo o boletim de ocorrência, ele começou a ficar alterado novamente e a xingar os militares. Outra equipe precisou ser chamada para dar apoio e, por fim, o suspeito foi levado ao hospital.

Chegando lá, ele recusou atendimento médico e foi encaminhado novamente à delegacia. O namorado dele continuou internado, recebendo medicações devido às fortes dores, e sem conseguir se comunicar.

"A vítima não estava conseguindo nem respirar direito, nem conseguiu fazer exame de imagens porque estava com muita dor. Não sabemos a gravidade dessas lesões, mas aparentemente eram graves", disse o major Isaac, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta.