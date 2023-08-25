Justiça determina que empresa devolva redes sociais de César Colnago

O ex-vice-governador do Espírito Santo César Colnago conseguiu na Justiça que a empresa responsável por gerenciar suas redes sociais devolva o acesso às contas, removendo o atual administrador da página e transferindo a função para o político, que deverá poder, também, redefinir as senhas, sob risco de multa diária de R$ 3 mil.

As páginas no Facebook e no Instagram foram criadas para dar visibilidade às atividades políticas, mas, em 2017, o político teria sido removido da administração das páginas sem ser informado, e não conseguiu recuperar o acesso porque as contas foram vinculadas ao número de telefone e ao e-mail de terceiros.