Jovens são presos após bater com carro roubado em Linhares

Os militares encontraram um revólver calibre 38 ao lado de um dos passageiros. Os dois indivíduos foram socorridos ao hospital sob escolta policial. O motorista que havia fugido deu entrada no Hospital Geral de Linhares e foi conduzido à 16ª Regional de Linhares após alta médica.

Por meio de nota a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 18 e 23 anos, conduzidos à 16ª Delegacia Regional de Linhares, foram autuados em flagrante por roubo qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma de fogo e foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Já o adolescnete de 13 anos responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime e foi encaminhado ao Iases.