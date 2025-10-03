Jovem é preso pela 4ª vez neste ano após ser flagrado com drogas em Vila Velha

Caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um jovem de 18 anos foi preso na quinta-feira (2) após ser flagrado escondendo drogas na região conhecida como “Faixa de Gaza”, em Terra Vermelha, Vila Velha. Segundo a polícia, Gilberto Schumacher Lima Junior, o “Russim”, possui envolvimento com o tráfico e foi preso pela quarta vez neste ano.

A Polícia Militar, que já conhecia Gilberto por sua ligação com o tráfico, flagrou o jovem deixando uma sacola preta em um terreno baldio e escondendo materiais em suas roupas. Após uma busca pessoal, os policiais encontraram com ele 24 pinos de cocaína e 20 buchas de maconha, além de dinheiro em espécie.

No local onde Gilberto havia escondido a sacola foram encontrados outros 21 pinos de cocaína, 39 buchas de maconha e 20 pedras de crack. Ele assumiu que traficava no local e que estava de "plantão" no momento da abordagem. ‘Russim’ já havia sido preso em abril por posse e uso de entorpecentes, em junho por tráfico de drogas e em junho por apreensão de munição.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas, a Polícia Civil informou que Gilberto foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e encaminhado ao sistema prisional.