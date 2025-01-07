Inteligência artificial ajuda a prender invasor de escola em Vitória

Momento exato da detenção do suspeito, em Bento Ferreira Crédito: Reprodução/GCM Vitória

Um sistema de inteligência artificial integrado às câmeras de videomonitoramento da Guarda Civil Municipal de Vitória identificou o momento em que um homem invadiu a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Aristóbulo Barbosa Leão, localizada no bairro Bento Ferreira, na Capital, no último domingo (5). A Polícia Civil informou que o suspeito de 34 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

O secretário Municipal de Segurança Urbana, Amarílio Boni, explicou como a administração municipal tomou conhecimento sobre a invasão à escola. "A ferramenta, recém instalada no colégio, fez a leitura de movimentação humana dentro do colégio em um horário e dia da semana que não deveria haver ninguém. A Central de Monitoramento da Guarda de Vitória recebeu um aviso da inteligência artificial e os operadores verificaram que se tratava de uma invasão. Logo, uma equipe do patrulhamento foi enviada ao local e deteve o suspeito", detalhou.

Ao chegarem à escola, os agentes conseguiram deter o suspeito. "Ele foi flagrado danificando um aparelho de ar-condicionado para retirar peças de cobre. O material já havia sido colocado em uma mochila marrom, onde também foram encontrados uma marreta, uma serra e uma faca", detalhou a agente Piumbini, coordenadora da Gerência de Proteção Comunitária (GPC) da Guarda de Vitória.

O suspeito tinha antecedentes criminais, incluindo cinco passagens pela polícia por furto, roubo e lesão corporal. Para tentar evitar o reconhecimento, ele forneceu um nome falso aos agentes da Guarda de Vitória no momento em que foi detido. Após a identificação de sua verdadeira identidade, as autoridades confirmaram as outras passagens registradas.