Motorista de aplicativo é rendido e morto após tentativa de assalto na Serra

O dono do veículo chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Jayme dos Santos Neves, mas morreu na unidade de saúde. Ninguém foi preso.

“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, informou a PCES.