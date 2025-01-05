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Mais um caso

Motorista de aplicativo é rendido e morto após tentativa de assalto na Serra

Dois suspeitos pediram uma corrida por um app e anunciaram o assalto no Setor Oceania, dentro do bairro Cidade Continental
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 jan 2025 às 13:40

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 13:40

Um homem de 47 anos foi morto na tarde de sábado (4) durante uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) no bairro Cidade Continental, na Serra. A vítima, que não foi identificada, era motorista de aplicativo.
Durante o crime, o homem estava em uma corrida quando dois passageiros anunciaram o assalto enquanto passavam pelo Setor Oceania. Durante a fuga, segundo a Polícia Militar (PMES), um dos suspeitos colidiu contra uma árvore de um canteiro central e, após a batida, sacou a arma e atirou contra a cabeça da vítima.
O dono do veículo chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Jayme dos Santos Neves, mas morreu na unidade de saúde. Ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Civil, a investigação do caso ficará a cargo da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), subordinada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), uma vez que o objeto do roubo seria o veículo.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, informou a PCES.

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