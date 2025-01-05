Motorista de aplicativo é rendido e morto após tentativa de assalto na Serra

Um homem de 47 anos foi morto na tarde de sábado (4) durante uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) no bairro Cidade Continental, na Serra. A vítima, que não foi identificada, era motorista de aplicativo.
Durante o crime, o homem estava em uma corrida quando dois passageiros anunciaram o assalto enquanto passavam pelo Setor Oceania. Durante a fuga, segundo a Polícia Militar (PMES), um dos suspeitos colidiu contra uma árvore de um canteiro central e, após a batida, sacou a arma e atirou contra a cabeça da vítima.
O dono do veículo chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Jayme dos Santos Neves, mas morreu na unidade de saúde. Ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Civil, a investigação do caso ficará a cargo da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), subordinada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), uma vez que o objeto do roubo seria o veículo.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, informou a PCES.