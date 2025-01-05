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Ataque brutal

Homem sobrevive a tentativa de homicídio em Cariacica após levar 14 tiros

Vítima era proprietário de uma distribuidora de bebidas e família afirma que não sabe a motivação para o ataque ocorrido na noite de sábado (4)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 jan 2025 às 12:22

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 12:22

Atualização

05/01/2025 - 6:19
Após a publicação da reportagem, a esposa do comerciante informou sobre o falecimento do marido no hospital. O texto foi atualizado. 
O homem de 36 anos que sobreviveu a uma tentativa de homicídio após ser atingido por pelo menos 14 disparos de arma de fogo no início da noite de sábado (4) no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, morreu neste domingo (05). A informação foi confirmada pela esposa da vítima.
A vítima era proprietária de uma distribuidora de bebidas no bairro, justamente onde foi baleada. Segundo a Polícia Militar (PMES), o homem foi socorrido ao Pronto Atendimento de Cobilândia e, após ser estabilizado, foi levado para um hospital de Vila Velha.
No local, testemunhas preferiram não gravar entrevista e a família afirmou que não sabe informar a motivação para o crime. Durante o ataque, o homem foi atingido por diversos disparos no tórax, no ombro, no braço esquerdo, nas mãos, nas pernas e na região da virilha.
Viaturas da Polícia Civil
Caso será investigado pela DHPP de Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Segundo um familiar da vítima, que preferiu não se identificar, testemunhas chegaram a afirmar que o homem já estava morto após a série de tiros.
“Ele nunca mexeu com ninguém. Super de boa, trabalhador, pai de família. Não há o que reclamar. Ele nunca discute com ninguém e todo mundo gosta dele no bairro. Ele trabalha aqui há cinco anos e nunca teve problema com ninguém”, disse o familiar, sinalizando que, de acordo com testemunhas, pelo menos dois suspeitos chegaram em uma moto e teriam começado a atirar quando o homem estava de costas após chamarem a vítima pelo nome.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil (PCES) informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito do ataque foi detido.
Ainda segundo a corporação civil, para auxílio nas investigações, informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa pela população através do Disque-Denúncia, no telefone 181, uma linha de contato gratuita e disponível em todos os municípios do Espírito Santo.

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