Homem sobrevive a tentativa de homicídio em Cariacica após levar 14 tiros

No local, testemunhas preferiram não gravar entrevista e a família afirmou que não sabe informar a motivação para o crime. Durante o ataque, o homem foi atingido por diversos disparos no tórax, no ombro, no braço esquerdo, nas mãos, nas pernas e na região da virilha.

Segundo um familiar da vítima, que preferiu não se identificar, testemunhas chegaram a afirmar que o homem já estava morto após a série de tiros.

“Ele nunca mexeu com ninguém. Super de boa, trabalhador, pai de família. Não há o que reclamar. Ele nunca discute com ninguém e todo mundo gosta dele no bairro. Ele trabalha aqui há cinco anos e nunca teve problema com ninguém”, disse o familiar, sinalizando que, de acordo com testemunhas, pelo menos dois suspeitos chegaram em uma moto e teriam começado a atirar quando o homem estava de costas após chamarem a vítima pelo nome.