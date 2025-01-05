Motorista morre após bater carro em poste na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica

Um homem de 32 anos morreu no início da madrugada deste domingo (5) após bater o veículo que conduzia em um poste na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica. O motorista, identificado como David Silva Motin, ainda teria tentado frear o Honda Civic antes da colisão, já que marcas de frenagem foram encontradas a cinco metros do veículo, que subiu na calçada da via.
David dirigia no sentido bairro Alto Lage e teria perdido o controle da direção no início do declive da avenida, ao lado do viaduto. Segundo a Polícia Militar (PMES), o carro estava com o licenciamento atrasado desde 2021 e, durante a remoção do local, foram encontradas garrafas de cerveja, um copo térmico e um copo de vidro quebrado no interior do veículo.
Sem energia
Ainda segundo a corporação militar, a EDP, concessionária de energia do Estado, precisou ser acionada para que a energia do poste fosse desligada durante o trabalho dos peritos, que ainda contaram com suporte do Corpo de Bombeiros para remoção da vítima, presa às ferragens do carro após a colisão.
De acordo com a Polícia Científica (PCIES), o corpo de David foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.