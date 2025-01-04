Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Central Carapina

Mulher morre após levar tiro no peito enquanto voltava de igreja na Serra

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu; em um primeiro momento, familiares acreditaram que ela havia desmaiado por ter se assustado com tiroteio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2025 às 11:34

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 11:34

Uma empregada doméstica, identificada como Ione Felix, de 41 anos, morreu após levar um tiro no peito enquanto caminhava na noite de sexta-feira (3), em Central Carapina, na Serra.
Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o tiroteio aconteceu por volta das 21h, perto de um parquinho, que estava cheio de crianças. Ione estava andando, voltando da igreja, quando foi atingida. Ela desmaiou na rua e foi socorrida por amigos e familiares, que levaram a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.
A vítima morreu ainda na unidade após ter uma parada cardiorrespiratória. Os parentes da empregada doméstica disseram que não sabiam que ela tinha sido baleada. Eles contaram à polícia que, em um primeiro momento, acreditaram que Ione havia desmaiado por ter se assustado com o barulho dos disparos.
Foi na UPA que o médico constatou que ela foi atingida por um tiro no peito.
Na manhã dests sábado (4), o corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. Ela morava em Central Carapina e deixou um filho.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados