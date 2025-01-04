Mulher morre após levar tiro no peito enquanto voltava de igreja na Serra

Uma empregada doméstica, identificada como Ione Felix, de 41 anos, morreu após levar um tiro no peito enquanto caminhava na noite de sexta-feira (3), em Central Carapina, na Serra

Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o tiroteio aconteceu por volta das 21h, perto de um parquinho, que estava cheio de crianças. Ione estava andando, voltando da igreja, quando foi atingida. Ela desmaiou na rua e foi socorrida por amigos e familiares, que levaram a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.

A vítima morreu ainda na unidade após ter uma parada cardiorrespiratória. Os parentes da empregada doméstica disseram que não sabiam que ela tinha sido baleada. Eles contaram à polícia que, em um primeiro momento, acreditaram que Ione havia desmaiado por ter se assustado com o barulho dos disparos.

Foi na UPA que o médico constatou que ela foi atingida por um tiro no peito.

Na manhã dests sábado (4), o corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. Ela morava em Central Carapina e deixou um filho.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.