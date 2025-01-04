Confusão termina com homem esfaqueado na orla de Vila Velha

Um homem de 35 anos foi detido, no final da tarde desta sexta-feira (3), após esfaquear o dono de um pula-pula na Praça do Ciclista, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha

Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, dois filhos do suspeito, de 1 e 4 anos, brincavam na cama elástica quando a confusão iniciou e o pai, que estava embriagado, começou a discutir com a vítima, de 28 anos, e outras pessoas que estavam em volta.

Crianças brincavam no pula-pula no momento em que a confusão começou Crédito: João Brito

Ele e o dono do pula-pula acabaram se agredindo e, em seguida, o suspeito pegou uma faca em uma mochila e desferiu um golpe no peito da vítima. O homem ferido foi socorrido para o Pronto Atendimento da Glória e o suspeito foi encaminhado ao DPJ de Vila Velha. As duas crianças foram levadas do local pelo Conselho Tutelar.

Segundo a Guarda Municipal, uma equipe estava no local quando presenciou a confusão. Os agentes precisaram usar spray de pimenta para tentar conter o agressor, que estava bastante alterado.

"A vítima chegou a ter um corte superficial no abdômen. Segundo informações do agressor, a briga começou após ele ouvir alguns palavrões. Ele afirmou ter se irritado, pois os filhos estavam no pula-pula ouvindo tudo", explicou a assessoria da guarda por meio de nota.

Já a vítima, que é proprietária do pula-pula, afirmou que o agressor havia chegado bastante alterado e com sinais de embriaguez.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido e liberado, pois a perfuração foi classificada como uma lesão superficial, configurando o crime de lesão corporal, que depende de representação criminal. Como a vítima optou por não representar criminalmente, o homem foi liberado.