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Praia de Itaparica

Confusão termina com homem esfaqueado na orla de Vila Velha

Dois filhos do suspeito, de 1 e 4 anos, estavam em um pula-pula quando o homem, embriagado, começou a discutir com o dono do brinquedo; local estava cheio de crianças e familiares
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 jan 2025 às 21:04

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 21:04

Um homem de 35 anos foi detido, no final da tarde desta sexta-feira (3), após esfaquear o dono de um pula-pula na Praça do Ciclista, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha.
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, dois filhos do suspeito, de 1 e 4 anos, brincavam na cama elástica quando a confusão iniciou e o pai, que estava embriagado, começou a discutir com a vítima, de 28 anos, e outras pessoas que estavam em volta.
Confusão termina em prisão e dono de pula-pula esfaqueado na orla de Vila Velha
Crianças brincavam no pula-pula no momento em que a confusão começou Crédito: João Brito
Ele e o dono do pula-pula acabaram se agredindo e, em seguida, o suspeito pegou uma faca em uma mochila e desferiu um golpe no peito da vítima. O homem ferido foi socorrido para o Pronto Atendimento da Glória e o suspeito foi encaminhado ao DPJ de Vila Velha. As duas crianças foram levadas do local pelo Conselho Tutelar.
Segundo a Guarda Municipal, uma equipe estava no local quando presenciou a confusão. Os agentes precisaram usar spray de pimenta para tentar conter o agressor, que estava bastante alterado.
"A vítima chegou a ter um corte superficial no abdômen. Segundo informações do agressor, a briga começou após ele ouvir alguns palavrões. Ele afirmou ter se irritado, pois os filhos estavam no pula-pula ouvindo tudo", explicou a assessoria da guarda por meio de nota.
Já a vítima, que é proprietária do pula-pula, afirmou que o agressor havia chegado bastante alterado e com sinais de embriaguez.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido e liberado, pois a perfuração foi classificada como uma lesão superficial, configurando o crime de lesão corporal, que depende de representação criminal. Como a vítima optou por não representar criminalmente, o homem foi liberado.

Correção

04/01/2025 - 10:52
A matéria informava anteriormente que o homem de 35 anos havia sido preso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado à delegacia, mas não foi preso, pois a vítima optou por não representar criminalmente. Texto e título foram corrigidos.  

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