Homem é linchado após suposto 'sinal' para menina em São Mateus

Um homem, que não teve o nome e nem a idade divulgados, foi agredido até a morte na noite desta quarta-feira (1º) por um grupo de pessoas, após um suposto gesto dele convidando uma menina de 12 anos a ir até uma área de mata no bairro Nova Era, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de que um homem estava sendo espancado. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima já morta.
Uma mulher relatou aos agentes que estava em casa quando sua filha contou ter visto o homem na área de mata em frente à residência, fazendo sinal para que ela fosse até lá.
A mulher disse ainda que foi até o portão, momento em que o homem pediu água e saiu. Pouco tempo depois, segundo a mulher, pessoas começaram a agredir o homem na rua, alegando que ele teria a intenção de abusar de menores.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e que até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Segundo a Polícia Civil, "informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".