Homem é linchado após suposto 'sinal' para menina em São Mateus

Uma mulher relatou aos agentes que estava em casa quando sua filha contou ter visto o homem na área de mata em frente à residência, fazendo sinal para que ela fosse até lá.

A mulher disse ainda que foi até o portão, momento em que o homem pediu água e saiu. Pouco tempo depois, segundo a mulher, pessoas começaram a agredir o homem na rua, alegando que ele teria a intenção de abusar de menores.