Crianças de 2 e 4 anos são abandonadas na noite de ano-novo no ES

Policiais militares encontraram as crianças sozinhas na calçada na frente da residência Crédito: Divulgação

As crianças foram levadas para a casa de passagem do município, onde foram acolhidas. O major Cavatti explicou que a mãe da criança foi presa há aproximadamente um mês e o pai também está preso por tráfico. Com isso, o cuidado dos meninos teria ficado com o padrasto.

Após receberem a denúncia, os militares chegaram na casa no bairro Lagoa Azul e encontraram as crianças sozinhas na calçada na frente da residência.

"A informação que nós temos é que parece que o padrasto tentou deixar as crianças com a avó materna e ela se recusou. Com isso, ele cometeu o crime de abandono de incapaz e largou as crianças em casa, sozinhas. Nós salvamos as crianças, dois bebês, de uma tragédia. Eles, abandonados dentro de casa, é uma coisa que para nós é impensável", destacou o major.

O sargento Tiago Lara participou da ocorrência e contou que, assim que chegaram no local, as crianças ficaram muito assustadas com a presença dos policiais.

"Quando chegamos vimos os dois sujos na frente da casa. Eles entraram em prantos quando viram a guarnição. Mas a gente, de forma lúdica, foi tentando se aproximar deles. Perguntamos se estavam com fome. Eles disseram que sim. Também conseguimos o apoio de uma técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava passando pelo local para acalmar as crianças até a chegada do conselho tutelar", comentou o sargento.

A PM destacou ainda que vai investigar todos os indícios do crime de abandono de incapaz para saber quem deveria estar cuidando das crianças.

Em nota, a corporação informou que o Conselho Tutelar foi acionado. A pedido da equipe, uma vizinha acompanhou as crianças, junto com os militares, até a chegada da conselheira. O padrasto não foi localizado.

A PM recebeu informações de que o padrasto havia retornado à casa na tarde de quarta-feira (01), por volta das 16h. Os policiais retornaram ao local para realizar a prisão em flagrante, mas o homem havia fugido novamente.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, conforme informou a Polícia Civil. A corporação lembra que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

Crianças foram entregues para avó

Nesta quinta-feira (2), a reportagem da Rede Gazeta conversou com a assessoria jurídica da Secretaria de Assistência Social. Eles informaram que a família já foi identificada pelo Conselho Tutelar e que as crianças já foram entregues para a avó materna. Como procedimento padrão, será realizado acompanhamento familiar na atual residência das crianças.

A Prefeitura Municipal de Piúma foi procurada para passar mais informações sobre o caso, mas ainda não houve retorno.