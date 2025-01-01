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Em Piúma

Crianças de 2 e 4 anos são abandonadas na noite de ano-novo no ES

Segundo a polícia, padrasto deveria cuidar dos meninos, mas deixou os dois sozinhos em casa; pai e mãe das crianças estão presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2025 às 18:52

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 18:52

Crianças de 4 e 2 anos são abandonadas na noite do ano novo
Policiais militares encontraram as crianças sozinhas na calçada na frente da residência Crédito: Divulgação
Duas crianças de 2 e 4 anos foram encontradas abandonadas em uma casa em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia anônima de que o padrasto dos meninos deixou os dois sozinhos em casa na terça-feira (31), na noite de ano-novo.
As crianças foram levadas para a casa de passagem do município, onde foram acolhidas. O major Cavatti explicou que a mãe da criança foi presa há aproximadamente um mês e o pai também está preso por tráfico. Com isso, o cuidado dos meninos teria ficado com o padrasto.
Após receberem a denúncia, os militares chegaram na casa no bairro Lagoa Azul e encontraram as crianças sozinhas na calçada na frente da residência.
"A informação que nós temos é que parece que o padrasto tentou deixar as crianças com a avó materna e ela se recusou. Com isso, ele cometeu o crime de abandono de incapaz e largou as crianças em casa, sozinhas. Nós salvamos as crianças, dois bebês, de uma tragédia. Eles, abandonados dentro de casa, é uma coisa que para nós é impensável", destacou o major.
O sargento Tiago Lara participou da ocorrência e contou que, assim que chegaram no local, as crianças ficaram muito assustadas com a presença dos policiais.
"Quando chegamos vimos os dois sujos na frente da casa. Eles entraram em prantos quando viram a guarnição. Mas a gente, de forma lúdica, foi tentando se aproximar deles. Perguntamos se estavam com fome. Eles disseram que sim. Também conseguimos o apoio de uma técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava passando pelo local para acalmar as crianças até a chegada do conselho tutelar", comentou o sargento.
A PM destacou ainda que vai investigar todos os indícios do crime de abandono de incapaz para saber quem deveria estar cuidando das crianças.
Em nota, a corporação informou que o Conselho Tutelar foi acionado. A pedido da equipe, uma vizinha acompanhou as crianças, junto com os militares, até a chegada da conselheira. O padrasto não foi localizado.
A PM recebeu informações de que o padrasto havia retornado à casa na tarde de quarta-feira (01), por volta das 16h. Os policiais retornaram ao local para realizar a prisão em flagrante, mas o homem havia fugido novamente.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, conforme informou a Polícia Civil. A corporação lembra que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.   

Crianças foram entregues para avó

Nesta quinta-feira (2), a reportagem da Rede Gazeta conversou com a assessoria jurídica da Secretaria de Assistência Social. Eles informaram que a família já foi identificada pelo Conselho Tutelar e que as crianças já foram entregues para a avó materna. Como procedimento padrão, será realizado acompanhamento familiar na atual residência das crianças.
A Prefeitura Municipal de Piúma foi procurada para passar mais informações sobre o caso, mas ainda não houve retorno.
Com informação de Mariana Couto, da TV Gazeta, e G1 ES.

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