Criança abandonada por mãe na BR 101 ficará em abrigo no ES

Depois de ser entregue pelo Conselho Tutelar ao 1º Juizado da Infância e Juventude da Serra, o menino abandonado pela mãe na BR 101 vai ficar em um abrigo.
De acordo com a juíza da 1ª vara da Infância e Juventude da Serra, Gladys Henriques Pinheiro, a criança ficará sob tutela da Justiça até a próxima segunda-feira, quando as investigações sobre o caso serão retomadas. O local onde a criança ficará não foi divulgado.
O garoto foi recebido no juizado e acolhido por assistentes sociais e psicólogas, que conseguiram acalmar a criança. Gladys disse ainda que o menino chorava muito quando chegou ao fórum. Há suspeita de que ele nem seja brasileiro porque quando as pessoas falam com ele, ele não entende muito bem, explicou a juíza.
A juíza explicou ainda que ainda não foi possível identificar a criança. Ele chegou aqui usando apenas uma fralda e uma camiseta, sem nada que pudesse identificá-lo, contou.
Ainda de acordo com a juíza, o menino, apesar de chorar bastante e chamar pela mãe, não apresentava sinais de maus-tratos.
O CASO
Um menino, de aproximadamente três anos, foi abandonado pela mãe em um ponto de ônibus na BR 101, próximo à Avenida Eudes Scherrer, na Serra, por volta das 14 horas da tarde de ontem. O garotinho foi resgatado por um motorista de aplicativo. A mãe foi encontrada logo depois, desorientada e agressiva, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um carro parado na região de Timbuí, em Fundão.
O motorista William Moreira contou que uma mulher parou o carro e logo em seguida a criança saiu do veículo e seguiu para o ponto de ônibus. Fiquei sem saber o que fazer. O menino deve ter uns três anos, estava usando fralda.
Segundo William, assim que ele viu a cena, estacionou o carro que conduzia e abordou a mulher, perguntando se ela ia deixar a criança sozinha naquele local.
Quando a vi dentro do carro, perguntei se ela ia deixar o menino naquele local. E ela disse que era para eu cuidar dele e arrancou com o carro, relatou o motorista.
A mulher parecia não ser brasileira pelo sotaque. E, quando a criança viu que o carro desapareceu da sua vista, começou a chorar muito e a gritar pela mãe. Na hora eu liguei para o Ciodes e avisei sobre o ocorrido, conta.
O tenente Flávio, que atendeu ao chamado feito ao Ciodes, contou sobre como encontraram a criança. Fomos ao local e vimos uma criança chorando sem nenhum responsável. Encaminhamos para o Conselho Tutelar, esclarece.
A coordenadora do Conselho Tutelar de Laranjeiras, Marusa Pereira, durante as duas horas que esteve no local, o menino chamou pela mãe e chorava muito. Ele gritava mama, mama. Falou até bastante coisa, mas era tudo muito embolado. O garoto não aparentava nenhum ferimento no corpo. Nós o encaminhamos, para o 1º Juizado da Infância e Juventude da Serra.
De acordo com o superintendente da PRF-ES, Willis Lyra, equipes foram acionadas porque tinha um carro parado na BR 101 e uma mulher que atravessava constantemente a pista. Quando chegamos no local identificamos o veículo como sendo o da mulher que abandonou a criança, disse.
Lyra descreveu também o estado da mulher, uma argentina de 29 anos que mora com a família em Itacaré, na Bahia.
Ela estava desorientada e agressiva. Parecia ser um surto. Tinham uns cones isolando a área, ela tentava derrubá-los. Ela foi contida e levada para a ambulância, lá precisou ser presa na maca, contou o superintendente.
Durante a abordagem, o celular da mulher foi localizado. Os policiais entraram em contato com a família, que está vindo para o Estado. O irmão dela disse que ela não tem problemas de saúde, não toma medicamentos e nunca teve um crise como essa antes, disse Lyra.
A mulher foi encaminhada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), antigo Adalto Botelho, em Cariacica. A Polícia Civil irá investigar o caso.