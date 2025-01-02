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Noroeste do ES

Corpos são encontrados dentro de casa em Barra de São Francisco

Um deles morava na residência, segundo relato do dono do sítio à polícia; caso foi registrado no primeiro dia do ano na cidade
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

02 jan 2025 às 10:03

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 10:03

Corpos são encontrados dentro de casa em Barra de São Francisco
Roniel Pereira dos Santos, que morava na casa onde os corpos foram encontrados, é uma das vítimas Crédito: Redes sociais
Dois homens foram encontrados mortos, já em estado de decomposição, dentro de uma casa na última quarta-feira (1º), feriado de Confraternização Universal. O local fica em um sítio no Córrego Sapucaia, zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Os corpos apresentavam sinais de violência. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas Roniel Pereira dos Santos e Claudinei da Costa Neves.
Policiais que atuaram na ocorrência relataram à reportagem de A Gazeta que foram acionados por volta das 9h20 com a informação de que haveria uma pessoa morta dentro de uma casa. Ao chegarem ao local, os militares encontraram dois corpos de homens já em estado de decomposição.
O dono do sítio revelou aos policiais que Roniel era o morador da casa. Ele também informou que Roniel residia no imóvel com a esposa e uma criança, mas que ambas haviam viajado para passar o Réveillon com a família em outro Estado.
Ainda segundo relato dos militares, os dois corpos apresentavam sinais de violência, mas a perícia não conseguiu determinar, na análise feita no local, se as perfurações nos cadáveres foram causadas por arma branca, como faca, por exemplo, ou arma de fogo, devido ao estado avançado de decomposição. Durante a perícia, uma espingarda de fabricação caseira foi recolhida no local.
A Polícia Científica informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML),  em Colatina.
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Ajude a polícia

A Polícia Civil informou que a população pode contribuir nas investigações. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", informou a PC.

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