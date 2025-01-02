Virada de ano: menino de 12 anos é baleado dentro de casa na Serra

Um menino de 12 anos foi alvo de um disparo de arma de fogo quando estava dentro de casa, no bairro José de Anchieta II, na Serra, na noite da virada de ano. Não há informações sobre o horário em que o adolescente foi ferido, mas a Polícia Militar foi acionada na manhã de quarta-feira (1), quando a vítima já havia dado entrada no pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória. O pai do adolescente contou aos policiais que o menino estava dormindo quando suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo na rua - um dos tiros, então, atingiu o garoto.
Não há detalhes sobre a identidade dos suspeitos ou o que teria motivado os disparos de arma de fogo. Também não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Até a tarde de quarta-feira (2), nenhum suspeito havia sido detido.
Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações, segundo a Polícia Civil.