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Com sinais de violência

Engenheiro é encontrado morto em Pontal do Ipiranga, Linhares

Jackson Bohnen de Oliveira, de 39 anos, havia ido ao passar o réveillon na região; polícia tenta identificar autoria do crime
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

02 jan 2025 às 09:27

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 09:27

Engenheiro é encontrado morto em Pontal do Ipiranga, Linhares
Corpo foi achado em área de mata; no destaque, a vítima Jackson Bohnen de Oliveira Crédito: Montagem | A Gazeta
Um engenheiro de 39 anos foi encontrado morto próximo a uma área de mata em Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (1º), feriado de Confraternização Universal. A vítima foi identificada como Jackson Bohnen de Oliveira. No corpo dele havia marcas de estrangulamento, sangue na face e lesão na cabeça. Na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Civil informou que trata o caso, inicialmente, como latrocínio (roubo seguido de morte).
A reportagem apurou que o carro da vítima, um Volkswagen Saveiro Extreme, com placas de Belo Horizonte (MG), foi localizado a cerca de 500 metros do local onde o corpo foi encontrado. A namorada do engenheiro contou aos militares que eles haviam ido a Pontal do Ipiranga para passar o réveillon. Ela revelou, ainda, que o homem havia saído pouco antes da hora da Virada e não foi mais visto, sendo encontrado no primeiro dia do ano já morto.
Engenheiro é encontrado assassinado em Pontal do Ipiranga, Linhares
Jackson Bohnen de Oliveira tinha 39 anos e foi encontrado morto em Linhares Crédito: Instagram @ jackson_bohnen
Nas redes sociais, a vítima afirmava ser formada em Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Mecânica e Engenharia de Meio Ambiente. Ele também dizia morar em Salvador, na Bahia, mas se declarava “capixaba da gema”.
Engenheiro é encontrado assassinado em Pontal do Ipiranga, Linhares
Corpo de Jackson Bohnen de Oliveira estava com sinais de violência Crédito: Instagram @ jackson_bohnen
A Polícia Científica informou que o corpo de Jackson foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia, para ser liberado aos familiares na sequência.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou inicialmente que o caso seria investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, mas, nesta quinta-feira (2), atualizou a informação, dizendo que trata o crime como latrocínio. Por isso, ele será apurado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Ajude a polícia

A população pode ajudar nas investigações, de forma sigilosa, enviando informações por meio do Disque-denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

Velório 

Em comunicado nas redes sociais, a família da vítima informou que o velório do engenheiro iniciaria por volta de meia-noite desta quinta-feira (2) em um templo da Igreja Assembleia de Deus no bairro Santo Antônio, em São Mateus. Horário e local de sepultamento não foram divulgados. 

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