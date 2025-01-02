Engenheiro é encontrado morto em Pontal do Ipiranga, Linhares

A reportagem apurou que o carro da vítima, um Volkswagen Saveiro Extreme, com placas de Belo Horizonte (MG), foi localizado a cerca de 500 metros do local onde o corpo foi encontrado. A namorada do engenheiro contou aos militares que eles haviam ido a Pontal do Ipiranga para passar o réveillon. Ela revelou, ainda, que o homem havia saído pouco antes da hora da Virada e não foi mais visto, sendo encontrado no primeiro dia do ano já morto.