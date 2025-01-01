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Tragédia

Duas pessoas morrem afogadas no último dia de 2024 em Linhares

Ocorrências aconteceram em duas lagoas diferentes, localizadas na zona rural do município e no Chapadão das Palminhas
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

01 jan 2025 às 14:52

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 14:52

Bombeiros foram acionados para localizar as vítimas
Bombeiros foram acionados para localizar vítima de afogamento Crédito: Norte Notícia
Duas mortes por afogamento foram registradas em duas localidades diferentes em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (31), último dia de 2024. A primeira ocorrência aconteceu durante a manhã em uma lagoa localizada na zona rural do município, e a segunda foi registrada já durante a tarde, na Lagoa do Fantin, localidade de Chapadão das Palminhas.
Por volta das 7h, na zona rural, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela esposa de um homem de 52 anos. Ela informou à corporação que o marido havia entrado na água e desaparecido. Após quarenta minutos de busca, os mergulhadores militares localizaram o corpo e acionaram a perícia da Polícia Científica. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar pelo processo de necropsia e ser liberado para os familiares.
Durante a tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a segunda ocorrência de afogamento do dia, dessa vez na Lagoa do Fantin, em Chapadão das Palminhas. A equipe foi informada que um homem havia entrado na água, mergulhado e não retornado. Após buscas submersas, o corpo da vítima foi localizado a cerca de 13 metros de profundidade. A Polícia Científica foi acionada às 18h25. O corpo da vítima, um homem de idade não divulgada, também foi encaminhado à SML, de onde seria liberado para os familiares após o processo de necropsia.

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