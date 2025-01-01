Duas pessoas morrem afogadas no último dia de 2024 em Linhares

Por volta das 7h, na zona rural, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela esposa de um homem de 52 anos. Ela informou à corporação que o marido havia entrado na água e desaparecido. Após quarenta minutos de busca, os mergulhadores militares localizaram o corpo e acionaram a perícia da Polícia Científica. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar pelo processo de necropsia e ser liberado para os familiares.

Durante a tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a segunda ocorrência de afogamento do dia, dessa vez na Lagoa do Fantin, em Chapadão das Palminhas. A equipe foi informada que um homem havia entrado na água, mergulhado e não retornado. Após buscas submersas, o corpo da vítima foi localizado a cerca de 13 metros de profundidade. A Polícia Científica foi acionada às 18h25. O corpo da vítima, um homem de idade não divulgada, também foi encaminhado à SML, de onde seria liberado para os familiares após o processo de necropsia.