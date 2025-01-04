Adolescente é apreendido com crack em ônibus vindo do Rio de Janeiro

Polícia para ônibus e detém menor que vinha do RJ para o ES com droga Crédito: Polícia Militar

Segundo a Polícia Militar, a detenção ocorreu durante uma ação conjunta com a PM carioca em um “ponto base” montado na ponte que separa os municípios de Bom Jesus do Norte (ES) e Bom Jesus do Itabapoana (RJ). “Os militares realizavam uma operação conjunta com a finalidade de abordar veículos e pessoas em atitudes suspeitas que entravam nos municípios limítrofes”, informou a Polícia Militar.

A PM explicou que, “por volta das 6h54, durante abordagem a um ônibus de linha interestadual vindo do Rio de Janeiro com destino a São José do Calçado (ES), linha frequentemente utilizada por traficantes, os policiais identificaram entre os passageiros um menor conhecido por envolvimento com o tráfico local”.

A corporação detalhou que, inicialmente, “nada de ilícito foi localizado com o adolescente, mas alguns passageiros informaram que ele havia corrido ao banheiro do veículo durante a abordagem. No local, os militares localizaram dois tabletes de crack”, declarou a PM.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, o adolescente embarcou no Terminal Rodoviário Novo Rio, na Capital fluminense. Ele teria admitido ser o dono da droga, sendo apreendido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o material apreendido foi entregue.

´Já a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas majorado. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), na região Sul.