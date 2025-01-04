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Sul do ES

Adolescente é apreendido com crack em ônibus vindo do Rio de Janeiro

Abordagem ocorreu em um ônibus que saiu do Terminal Rodoviário Novo Rio, na Capital fluminense. Rapaz, de 17 anos, estava a caminho de São José do Calçado
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

04 jan 2025 às 16:28

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 16:28

Polícia para ônibus e detém menor que vinha do RJ para o ES com droga
Polícia para ônibus e detém menor que vinha do RJ para o ES com droga Crédito: Polícia Militar
Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste sábado (4) com dois tabletes de substância análoga ao crack ao retornar do Rio de Janeiro (RJ) em um ônibus, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo
Segundo a Polícia Militar, a detenção ocorreu durante uma ação conjunta com a PM carioca em um “ponto base” montado na ponte que separa os municípios de Bom Jesus do Norte (ES) e Bom Jesus do Itabapoana (RJ). “Os militares realizavam uma operação conjunta com a finalidade de abordar veículos e pessoas em atitudes suspeitas que entravam nos municípios limítrofes”, informou a Polícia Militar.
A PM explicou que, “por volta das 6h54, durante abordagem a um ônibus de linha interestadual vindo do Rio de Janeiro com destino a São José do Calçado (ES), linha frequentemente utilizada por traficantes, os policiais identificaram entre os passageiros um menor conhecido por envolvimento com o tráfico local”.
A corporação detalhou que, inicialmente, “nada de ilícito foi localizado com o adolescente, mas alguns passageiros informaram que ele havia corrido ao banheiro do veículo durante a abordagem. No local, os militares localizaram dois tabletes de crack”, declarou a PM.
De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, o adolescente embarcou no Terminal Rodoviário Novo Rio, na Capital fluminense. Ele teria admitido ser o dono da droga, sendo apreendido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o material apreendido foi entregue.
´Já a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas majorado. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), na região Sul.
Polícia para ônibus e detém menor que vinha do RJ para o ES com droga
Polícia para ônibus e detém menor que vinha do RJ para o ES com droga Crédito: Polícia Militar

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