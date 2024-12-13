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Foragida

Polícia procura por mulher que planejou assalto e morte de empresário no ES

Segundo a Polícia, Joselma Pereira de Barros Ramos planejou e matou a tiros Rudiomar Teixeira, de 58 anos, durante um roubo em São Gabriel da Palha, em agosto deste ano

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 18:16

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 dez 2024 às 18:16
Joselma Pereira de Barros Ramos, de 39 anos, é procurada pela Polícia Civil
Joselma Pereira de Barros Ramos, de 39 anos, é procurada pela Polícia Civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Joselma Pereira de Barros Ramos, de 39 anos, é procurada pela Polícia Civil pela morte do empresário Rudiomar Teixeira, de 58 anos, durante um roubo em São Gabriel da Palha, em agosto deste ano. Segundo a Polícia, a mulher é apontada como autora do crime. Ela também teria cometido assaltos violentos e participado do tráfico de drogas em Linhares.
De acordo com as investigações, a mulher é considerada uma criminosa de alta periculosidade. As apurações indicam que Joselma agia de forma agressiva e calculista, utilizando armas de fogo para cometer os crimes e intimidar as vítimas.

Morte de empresário

Rudiomar Teixeira, de 58 anos, foi morto a tiros dentro da garagem de casa no dia 16 de agosto deste ano, em São Gabriel da Palha. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos teriam invadido a casa da vítima.
A esposa do empresário contou aos policiais que ouviu um grito do marido e, quando foi verificar o que teria acontecido, acabou surpreendida por dois homens armados, que apontaram as armas para ela e o marido. A mulher conseguiu fugir, mas Rudiomar foi atingido e não resistiu.
Joselma é apontada como a autora do crime.

Buscas pela suspeita

A polícia faz buscas por Joselma e existe a suspeita de que ela tenha fugido para outras regiões do Estado.
“A Polícia Civil intensificou as buscas e chegou a deflagrar uma operação no município de Rio Bananal, com o objetivo de prendê-la. No entanto, a mulher não foi localizada e permanece foragida. Há indícios de que possa estar escondida em áreas de difícil acesso ou tenha se deslocado para outras regiões do Estado”, disse o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Valdimar Chieppe.
As autoridades continuam a operação e reforçam o pedido para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro da foragida entre em contato pelo Disque-Denúncia 181.

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