Sem saber, menor aprendiz ajudou funcionário a sair com dinheiro furtado de banco no ES

Sem saber, menor aprendiz ajudou funcionário do BB a sair com parte do R$ 1,5 milhão furtado de agência de Vitória Crédito: Reprodução

g1 ES teve acesso ao processo que tramita contra o funcionário e a companheira dele, Paloma Duarte Tolentino, de 29 anos. Sem saber do que se tratava, uma menor aprendiz de 14 anos ajudou o gerente Eduardo Barbosa de Oliveira, de 44 anos, a sair da agência do Banco do Brasil, na Praia do Canto, em Vitória , com parte da quantia de R$ 1,5 milhão escondida em caixas de papelão. O furto aconteceu no dia 14 de novembro e oteve acesso ao processo que tramita contra o funcionário e a companheira dele, Paloma Duarte Tolentino, de 29 anos.

Imagens anexadas ao processo (veja acima) mostram a adolescente e Eduardo com caixas de papelão nas mãos no estacionamento da agência às 17h15.

O casal foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ) à Justiça no dia 4 de dezembro por furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Civil , os dois percorreram mais de 2 mil km com a quantia furtada. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-158, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

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Eduardo foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria; enquanto Paloma deu entrada no Presídio Regional, no mesmo município. Não há informações sobre a transferência deles para o Espírito Santo.

O g1 ES tentou contato com a defesa dos suspeitos, mas não teve retorno até a atualização mais recente desta reportagem.

O que disse a menor aprendiz

Segundo o depoimento da adolescente à Polícia Civil, a menina atuava como menor aprendiz há dois meses na agência. No dia do furto, ela estava trabalhando, quando Eduardo, que era o superior direto dela, pediu ajuda para levar quatro caixas de papelão até o veículo, no estacionamento da unidade.

De acordo com o documento, Eduardo disse à jovem que as caixas continham documentos importantes que seriam transferidos para outro país.

A menor aprendiz relatou aos policiais que chegou a dizer que recebeu a instrução do banco para não retirar nada do local, mas o funcionário disse que era para a adolescente ajudar a carregar as caixas e não haveria problema nenhum.

Consta ainda que Eduardo comentou com a jovem, dias antes, que pediria demissão do banco para morar no Uruguai com a atual companheira.

Ex também prestou depoimento

Dinheiro apreendido com casal suspeito de furto milionário ao Banco do Brasil Crédito: Polícia Rodoviária Federal

A ex-esposa de Eduardo também foi ouvida como testemunha pela Polícia Civil e revelou que encontrou o ex-marido na manhã do dia do crime. Na ocasião, o funcionário disse durante o encontro que se ausentaria por um tempo, transferiu um carro para a mulher e deu uma quantia de R$ 20 mil para que ela cuidasse dos dois filhos que tiveram juntos.

A mulher narrou ainda que Eduardo se desculpou, pediu que ela cuidasse dos filhos do casal e afirmou que não os deixariam desamparados.

A ex contou que Eduardo conheceu Paloma em um centro espírita no qual ele era responsável. E que, desde o término do relacionamento, o pai dos filhos del mudou completamente de comportamento. O contato entre os dois era apenas pelo e-mail corporativo do gerente, para que Paloma 'não se intrometesse'.

Segundo o depoimento, a mulher devolveu os R$ 20 mil pagos por Eduardo assim que soube que poderia ser parte do dinheiro furtado na agência.

CRONOLOGIA DOS FATOS





Eduardo Barbosa de Oliveira, de 43 anos, funcionário do Banco do Brasil, e sua esposa, Paloma Duarte Tolentino, 28, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-158, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, no dia 18 de novembro.





Eles transportavam R$ 1,5 milhão em um Jeep Renegade interceptado após informações indicarem que o homem estaria em fuga com o valor desviado. Paloma confessou o crime e confirmou que o casal tentava fugir do país.





Paloma confessou o crime e confirmou que o casal tentava fugir do país.





Os valores furtados da agência e o carro comprado para a fuga foram devolvidos para o Banco do Brasil.





Com a quantia fora da agência, Eduardo e Paloma prepararam uma mudança para o Uruguai e cuidaram de questões como embalar os pertences do imóvel onde moravam, quitar uma dívida da compra de outro carro que adquiriram juntos.





No dia 21 de novembro, a Polícia Civil do Espírito Santo disse em coletiva de imprensa que o crime foi premeditado pelo casal. Pouco menos de um mês antes do furto, Paloma postou um vídeo do casal com a legenda “Eu amo você e topo o nosso plano”.

