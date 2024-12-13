Falsa advogada e cúmplice são presas por golpe em vítimas da lama no Norte do ES

Duas mulheres de 29 e 54 anos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presas nesta sexta-feira (13), pela Polícia Civil por aplicarem golpes no Norte do ES Crédito: Divulgação | Policia Civil

Duas mulheres de 29 e 54 anos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presas nesta sexta-feira (13), pela Polícia Civil por aplicarem golpes em vítimas do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. As mulheres foram presas em Ibiraçu Aracruz , no Norte do Estado. A dupla prometia ajudar vítimas a receberem indenização e pedia dinheiro para agilizar o pagamento do valor. De acordo com a Polícia Civil, as mulheres fizeram três vítimas

A suspeita de 29 anos se passava por advogada e pedia uma quantia em dinheiro às vítimas para agilizar o recebimento da indenização. As pessoas pagavam, mas quando ficavam sem dinheiro, a falsa advogada indicava a outra mulher, de 54 anos, para emprestar os valores. Após aceitarem pegar os empréstimos, as vítimas passavam a ser extorquidas pelas mulheres.

Duas vítimas foram induzidas ao erro e, por causa das extorsões, compraram um carro e uma moto para as suspeitas. Em outro caso, uma vendedora de joias sofreu um prejuízo de quase R$ 40 mil.