Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é esfaqueado nas costas após invadir casa da ex em Colatina

Após ser atendido no hospital, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal e invasão de domicílio, todos enquadrados na Lei Maria da Penha

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 16:05

Fabrício Silva

Fabrício Silva

Publicado em 

13 dez 2024 às 16:05
Um homem de 27 anos foi esfaqueado na noite dessa quinta-feira (12) durante uma briga em uma residência, no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de homicídio e encontrou o homem ferido na região das costas.
A confusão começou quando o ex-companheiro de uma mulher de 24 anos invadiu a residência dela. Segundo a moradora, ele demonstrou indignação ao encontrar roupas do atual namorado dela nas gavetas do guarda-roupa. Irritado, ele começou a ameaçá-la verbalmente e a agrediu fisicamente com empurrões.
Momentos depois, o atual namorado da mulher, de 19 anos, chegou ao local acompanhado de outro homem. A situação se agravou, e o ex-companheiro passou a agredir e ameaçar os dois. Durante a briga, o indivíduo que estava com o atual namorado da mulher desferiu golpes de faca contra o ex-companheiro da mulher, que ficou gravemente ferido.
Após o crime, o autor das facadas e o namorado da mulher fugiram do local. Equipes da PM realizaram buscas, mas os suspeitos não foram localizados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem, encaminhando-o ao Hospital Silvio Avidos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem de 27 anos foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina após receber atendimento médico. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal e invasão de domicílio, todos enquadrados na Lei Maria da Penha.
“O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos legais. O caso seguirá sob investigação, e as buscas pelos outros envolvidos continuam”, afirmou a PC.

Veja Também

'Dor que não passa', desabafa pai de menino morto após agressão em escola de Ibatiba

Mulher morre após ser estuprada e agredida em Guaçuí, no ES

Menino morto no ES: família acha que agressão pode ter sido por bullying

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Violência Agressão Região Norte do ES Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados