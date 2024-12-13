Homem é esfaqueado nas costas após invadir casa da ex em Colatina

Um homem de 27 anos foi esfaqueado na noite dessa quinta-feira (12) durante uma briga em uma residência, no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de homicídio e encontrou o homem ferido na região das costas.
A confusão começou quando o ex-companheiro de uma mulher de 24 anos invadiu a residência dela. Segundo a moradora, ele demonstrou indignação ao encontrar roupas do atual namorado dela nas gavetas do guarda-roupa. Irritado, ele começou a ameaçá-la verbalmente e a agrediu fisicamente com empurrões.
Momentos depois, o atual namorado da mulher, de 19 anos, chegou ao local acompanhado de outro homem. A situação se agravou, e o ex-companheiro passou a agredir e ameaçar os dois. Durante a briga, o indivíduo que estava com o atual namorado da mulher desferiu golpes de faca contra o ex-companheiro da mulher, que ficou gravemente ferido.
Após o crime, o autor das facadas e o namorado da mulher fugiram do local. Equipes da PM realizaram buscas, mas os suspeitos não foram localizados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem, encaminhando-o ao Hospital Silvio Avidos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem de 27 anos foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina após receber atendimento médico. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal e invasão de domicílio, todos enquadrados na Lei Maria da Penha.
“O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos legais. O caso seguirá sob investigação, e as buscas pelos outros envolvidos continuam”, afirmou a PC.