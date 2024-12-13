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Investigação

Mulher morre após ser estuprada e agredida em Guaçuí, no ES

Suspeito foi preso em Ibitirama, também na região do Caparaó;  vítima estava internada em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, mas morreu nesta semana

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 13:00

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 dez 2024 às 13:00
Prisão de suspeito e estuprar e provocar morte de mulher em Ibitirama
Momento em que suspeito é colocado em viatura durante cumprimento de mandado de prisão Crédito: Divulgação | PCES
Um homem de 41 anos foi preso acusado de estuprar e agredir uma mulher de 55 anos no Caparaó capixaba. A Polícia Civil informou que o crime ocorreu em novembro, na cidade de Guaçuí, e que a vítima foi internada em estado grave desde então, mas acabou morrendo na terça-feira (10). O agressor, que não teve o nome divulgado, foi localizado na quinta-feira (12) em Ibitirama, também no Caparaó.
O delegado Levy de Santana Carvalho, titular na unidade policial de Guaçuí, falou um pouco sobre a investigação. "Foram utilizadas imagens de câmera de segurança e colhidos depoimentos para identificar quem era o autor. As apurações policiais apontaram que depois de cometer o crime, o suspeito fugiu para Ibitirama — onde foi localizado e preso".
Outro ponto narrado pelo delegado chama atenção para a crueldade. “Segundo testemunhas, a vítima tinha problemas com consumo excessivo de álcool, e o suspeito, aproveitando-se dessa condição, passou a frequentar a casa dela e a cometer agressões físicas. A última violência ocorreu no dia 10 de novembro, quando vizinhos intervieram para cessar as agressões, momento em que o autor fugiu".
Mesmo antes da morte da vítima já havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o agressor. O cumprimento foi feito com auxílio da Polícia Militar em Santa Bárbara, Ibitirama. Durante depoimento, o acusado confessou as agressões — alegando que agiu para supostamente acalmar a vítima, que estaria descontrolada — e negou o estupro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. 
(Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul)

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