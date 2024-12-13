Mulher morre após ser estuprada e agredida em Guaçuí, no ES

Momento em que suspeito é colocado em viatura durante cumprimento de mandado de prisão Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 41 anos foi preso acusado de estuprar e agredir uma mulher de 55 anos no Caparaó capixaba. A Polícia Civil informou que o crime ocorreu em novembro, na cidade de Guaçuí, e que a vítima foi internada em estado grave desde então, mas acabou morrendo na terça-feira (10). O agressor, que não teve o nome divulgado, foi localizado na quinta-feira (12) em Ibitirama, também no Caparaó.

O delegado Levy de Santana Carvalho, titular na unidade policial de Guaçuí, falou um pouco sobre a investigação. "Foram utilizadas imagens de câmera de segurança e colhidos depoimentos para identificar quem era o autor. As apurações policiais apontaram que depois de cometer o crime, o suspeito fugiu para Ibitirama — onde foi localizado e preso".

Outro ponto narrado pelo delegado chama atenção para a crueldade. “Segundo testemunhas, a vítima tinha problemas com consumo excessivo de álcool, e o suspeito, aproveitando-se dessa condição, passou a frequentar a casa dela e a cometer agressões físicas. A última violência ocorreu no dia 10 de novembro, quando vizinhos intervieram para cessar as agressões, momento em que o autor fugiu".

Mesmo antes da morte da vítima já havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o agressor. O cumprimento foi feito com auxílio da Polícia Militar em Santa Bárbara, Ibitirama. Durante depoimento, o acusado confessou as agressões — alegando que agiu para supostamente acalmar a vítima, que estaria descontrolada — e negou o estupro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.