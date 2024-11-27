Justiça manda soltar funcionário de hospital suspeito de estupro em Montanha

Decisão de mandar prender e soltar foram assinadas pelo mesmo juiz Crédito: Leitor | A Gazeta

Ele havia sido detido em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da cidade, sob acusações de violência psicológica, estupro e tentativa de homicídio. O processo corre em sigilo, mas A Gazeta apurou que tanto a ordem de prisão quanto a decisão de soltura, tomada durante a audiência de custódia, foram proferidas pelo juiz Helthon Neves Farias, em uma reviravolta no próprio entendimento.

Na decisão em que revoga a prisão preventiva, o magistrado diz que "embora as acusações sejam graves, as manifestações orais e os documentos juntados trouxeram novos elementos que relativizam a necessidade da prisão preventiva no momento", e cita "a primariedade do custodiado e sua condição de trabalhador com vínculo empregatício, endereço fixo e família constituída".

O juiz detalha que “foram juntados, ainda, novos documentos que sugerem contradições e até situações envolvendo a vítima, que indicam certo interesse desta em perseguir o custodiado, sendo, portanto, capazes de suscitar dúvidas quanto à efetiva configuração de risco iminente ou persistente. Assim, a simples dúvida acerca da necessidade de manutenção da prisão do acusado é suficiente para conceder sua liberdade”, diz o juiz Helthon Neves Farias.

Com isso, o juiz determinou a soltura do suspeito, que deverá cumprir duas medidas cautelares: proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima e proibição de se aproximar dela, devendo manter uma distância mínima de 200 metros.