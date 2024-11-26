Funcionário de hospital é preso suspeito de estupro e mais dois crimes em Montanha

O Hospital Maternidade Nossa Senhora Aparecida de Montanha, informa, por meio deste, que recebeu com surpresa a ação da Polícia Militar nesta segunda-feira (25), que culminou na prisão de um de seus colaboradores. A detenção foi realizada de forma ostensiva dentro do hospital, onde o investigado acompanhava um familiar internado.

Esclarecemos que já tínhamos ciência das imputações feitas ao colaborador e, em apuração interna, não foram identificados, até o momento, indícios de autoria ou materialidade de qualquer irregularidade. No dia 18 de setembro, a Direção do hospital, prezando pela imparcialidade na investigação e para preservar o andamento das apurações administrativas, decidiu afastar o servidor até a conclusão da sindicância aberta.

Ressaltamos que vivemos em um Estado Democrático de Direito, onde o direito à ampla defesa e ao contraditório deve nortear qualquer ato investigativo. O desejo de acusar não pode se sobrepor ao direito de defesa.

Diante disso, o Hospital repudia veementemente a ação policial em suas dependências, considerando que a ordem de prisão poderia ter sido cumprida em outro horário e local, sem comprometer o ambiente hospitalar. Acreditamos que a operação, evidentemente política e direcionada, fugiu de seu objetivo ao apelar ao espetáculo.