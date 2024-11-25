Sete adolescentes são apreendidos por estupro coletivo em Cachoeiro

Sete adolescentes foram apreendidos pela Polícia Civil durante uma operação em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na última semana. Eles são suspeitos de participarem de um estupro coletivo contra uma adolescente de 13 anos, em setembro deste ano no município.

A ação cumpriu mandados expedidos pelo Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude da comarca. Os adolescentes apreendidos – três de 16 anos, dois de 15, um de 17 e um de 14 anos –, são investigados por participação no crime e divulgação das imagens em redes sociais.

“Além da prática do ato criminoso, as investigações apontaram que alguns dos adolescentes registraram o crime por meio de câmeras de celular e divulgaram as imagens em redes sociais e aplicativos de mensagens”, disse a titular das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, delegada Edilma Oliveira.