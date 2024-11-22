Menina conta na escola sobre estupro e padrasto e mãe são presos em Vila Velha

Foi na escola que uma menina de 13 anos encontrou um ambiente seguro para denunciar que vinha sendo estuprada pelo próprio padrasto, em Vila Velha , na última quinta-feira (21). A mãe também foi chamada, e a Guarda Municipal descobriu que a mulher sabia dos abusos, mas disse que nunca denunciou por medo. Ela e o marido foram presos.

Os nomes dos envolvidos, da escola e do bairro onde tudo aconteceu não serão divulgados, para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) . O caso veio à tona quando a Guarda Municipal foi acionada pelo diretor e pedagoga.

Mãe e padrasto foram chamados na unidade escolar e confessaram. Segundo o boletim de ocorrência da Guarda Municipal, o homem alegou que praticava os estupros "de forma recorrente", e a mãe falou que sabia, mas nunca denunciou por medo. Ela disse ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o suspeito não é pai biológico da garota, mas cria a menina desde os dois anos.

Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ao todo, a mulher disse ter cinco filhos. Três deles, de três, seis e nove anos, estavam sozinhos em casa, por isso, o Conselho Tutelar foi até a residência e pegou as crianças, que também foram encaminhadas à unidade policial.

O casal foi autuado na delegacia e levado, em seguida, para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, antes de ir ao presídio. Lá, eles conversaram com a TV Gazeta. O padrasto disse que a menina teria "tramado isso contra ele". Já a mãe revelou que sabia dos abusos desde agosto, e que teria se separado do homem. Apesar disso, os dois vivam na mesma casa e tinham uma vida de casal perante a sociedade.

Ela ainda declarou ao repórter Diony Silva que flagrou conversas do padrasto com a filha no celular e ficou irritada, quebrando o aparelho. A mulher também alegou que nunca denunciou, pois o marido tinha provas de mensagens da esposa com outros homens, e ameaçava mostrar esses prints para a família dela.

Aborto

A inspetora Lara Paiva, da Guarda Municipal de Vila Velha, foi uma das que atendeu a ocorrência. Ela revelou que, além dos abusos, a menina contou que já chegou a engravidar do padrasto e foi obrigada a tomar chás abortivos. Por esse motivo, os dois foram autuados por "provocar aborto sem o consentimento da gestante e por estupro de vulnerável majorado. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".

"Ela explicou que estava grávida há uns meses e eles a obrigaram a fazer uso de chás abortivos. A gente não sabe precisar muito bem com quantos meses ela estava, mas aparentemente (o aborto) aconteceu há cerca de um mês" Inspetora Lara Paiva - Guarda Municipal de Vila Velha