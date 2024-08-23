Incêndio atinge grande área de vegetação em Colatina

O Corpo de Bombeiros do município foi até a região para conter as chamas. Por volta das 17h, a corporação informou à reportagem de A Gazeta que três caminhões-pipa se encontram no bairro Fazenda Vitali para combater o fogo. Os agentes que antes estavam no local precisaram se deslocar para o bairro São Miguel, também em Colatina, onde, segundo a corporação, a situação se agravou na tarde desta sexta-feira e o fogo chegou próximo às casas.