Incêndio atinge grande área de vegetação em Colatina

Um incêndio atinge uma grande área de vegetação na tarde desta sexta-feira (23), na região do bairro Fazenda Vitali, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível observar que a fumaça se espalha pelo local e já pode ser vista, inclusive, em vários pontos da cidade.
O Corpo de Bombeiros do município foi até a região para conter as chamas. Por volta das 17h, a corporação informou à reportagem de A Gazeta que três caminhões-pipa se encontram no bairro Fazenda Vitali para combater o fogo. Os agentes que antes estavam no local precisaram se deslocar para o bairro São Miguel, também em Colatina, onde, segundo a corporação, a situação se agravou na tarde desta sexta-feira e o fogo chegou próximo às casas.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de Colatina, nesta sexta-feira também foram registrados focos de incêndio nos bairros Vila Lenira, Marista e Carlos Germano Naumann.
Vale lembrar que nesta semana, a cidade foi palco de outro grande incêndio, às margens da ES 080, quase na divisa do município com São do Norte, destruindo uma área superior a 90 campos de futebol.