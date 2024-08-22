Incêndio atinge apartamento e casal é resgatado no Centro de Vitória

Incêndio em apartamento no Centro, na manhã desta quinta (22), chamou atenção de quem passou pelo local

O repórter João Brito, da TV Gazeta, que esteve no local, apurou que o casal estava no apartamento no momento das chamas, mas em um cômodo diferente. A mulher precisou de atendimento médico, por inalar fumaça. Já o homem, não teve ferimentos nem passou mal em decorrência da fumaça.