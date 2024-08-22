Incêndio atinge apartamento e casal é resgatado no Centro de Vitória

Um incêndio atingiu um apartamento no 9° andar do Edifício Ultramar, no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (22), e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. O fogo teria começado na cozinha do imóvel, e um casal foi resgatado na residência. Por conta da ocorrência, o trânsito precisou der bloqueado na rua Alda Maria Lyra e na Avenida Beira-Mar – esta ainda seguia com interdição até volta de 7h.
O repórter João Brito, da TV Gazeta, que esteve no local, apurou que o casal estava no apartamento no momento das chamas, mas em um cômodo diferente. A mulher precisou de atendimento médico, por inalar fumaça. Já o homem, não teve ferimentos nem passou mal em decorrência da fumaça.
O prédio precisou ser evacuado e outros moradores ficaram na rua acompanhando os trabalhos dos Bombeiros. Equipes da corporação disseram à reportagem no local que as chamas já haviam sido controladas e estavam sendo feitas apenas ações de rescaldo. A ocorrência foi encerrada por volta das 9h30 da manhã, segundo o Corpo de Bombeiros.