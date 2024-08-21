Nova Canaã

Tiro atinge casa em Cariacica e situação revolta moradores

A dona de casa Juciara da Silva, de 42 anos, está assustada com a situação; projétil atingiu o cômodo onde a família costuma se reunir para assistir televisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2024 às 18:46

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 18:46

Ao chegar em casa no começo da tarde desta quarta-feira (21, a moradora Juciara da Silva, de 42 anos, encontrou a janela do quarto perfurada. Segundo a mulher, o ‘buraco’ foi causado por uma bala disparada quando policiais passaram pelo quintal da residência dela, atrás de um homem. O projétil ainda fez um buraco na parede do cômodo e foi encontrado no meio de uma colcha, disse ela.
A cena da perseguição foi vista pelo noivo de Juciara, que mora no imóvel ao lado. Edson Chagas, de 58 anos, é vigilante e estava aproveitando a folga quando o fato aconteceu. “Eles [policiais] atiravam contra esse cara. Tudo bem que estavam atrás de alguém, mas dispararam assim no meio do quintal? É despreparo”, afirmou. Para ele, o tiro que pegou no imóvel partiu dos policiais.  
Embora o casal cite que o disparo tenha partido da polícia, a PM não confirma a ocorrência e ainda não se manifestou sobre o caso. 
"Meu filho estava dentro do quarto e poderia ter acertado ele. Quando eu abri a cortina e vi um rombo, comecei a tremer. O tiro bateu na parede que divide o meu quarto com o do meu filho de 11 anos, que estava lá na hora. Imagine se acerta? Ele disse que ouviu um estrondo"
Juciara da Silva - Dona de casa
A situação poderia ser ainda pior, segundo a moradora, pois a família costuma se reunir no local para assistir televisão. Conforme Juciara, o local também é onde, muita das vezes, os netos ficam brincando.
Agora ela e o noivo querem uma explicação da polícia sobre o que aconteceu. “Deus me deu um grande livramento porque a bala veio na direção que eu fico sentada fazendo minha arte. Imagina se eu tivesse vendo o jornal. Poxa, a polícia entra no nosso quintal, aí vai e acerta meus filhos. Tenho meu neto de três anos, poderia acontecer uma tragédia”, desabafou.
Moradora de Cariacica diz que a casa foi baleada enquanto a polícia passava pelo quintal dela atrás de suspeito.
Além da janela, moradora de Cariacica afirma que o projétil acertou a parede do quarto  Crédito: Reprodução
A Polícia Militar foi demandada na tarde desta quarta-feira para esclarecimento dos fatos e até às 18h21 não houve retorno. 

