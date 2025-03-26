Homem é encontrado morto dentro de casa pelo próprio irmão em São Mateus

Ele disse que, como o irmão não atendia mais o telefone desde domingo, foi até o local e o encontrou morto. Fontes da PM disseram à reportagem que havia sinais de violência e o corpo já estava em estado de decomposição.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e que até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia, para ser liberado depois aos familiares.