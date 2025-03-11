Homem é detido após ameaçar moradores em Atílio Vivácqua

Acessórios militares e da Polícia Penal foram apreendidos na casa do suspeito, que se passava por sargento do Exército

No local, ao ver os agentes, o suspeito fugiu para casa e resistiu à prisão. Segundo a polícia, ele também se identificou falsamente como policial federal e ameaçou os militares. Familiares dele chegaram a tentar impedir a detenção, mas o homem foi levado.