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Sul do Estado

Homem é preso suspeito de abusar do filho de 10 anos em Cachoeiro

A mãe percebeu o comportamento diferente da criança e notou algumas lesões, momento em que o garoto contou sobre a violência

Publicado em 11 de Março de 2025 às 14:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mar 2025 às 14:00
Um homem de 38 anos foi preso suspeito de abusar do filho de 10 anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a mãe percebeu o comportamento diferente da criança e lesões no corpo do menino, que, ao ser questionado, acabou contando sobre a violência que sofreu.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Aos policiais militares, a mãe contou que, na manhã de domingo (9), levou a filha para ficar com a madrinha e deixou o filho em casa com o pai. Quando voltou, encontrou o menino deitado embaixo da coberta e estranhou o comportamento dele. Durante a tarde, ela levou as crianças para brincar na rua e notou que o garoto apresentava dificuldade para andar e sentar.
Na manhã do dia seguinte, durante o banho do filho, a mãe disse que notou que ele apresentava lesões e, nesse momento, o menino contou que havia sido abusado pelo pai.
A mãe procurou orientação da diretora da escola onde a criança estuda e o Conselho Tutelar foi acionado. O garoto foi encaminhado ao hospital. 
O suspeito foi localizado em casa e encaminhado à delegacia. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Cachoeiro de Itapemirim Estupro de vulnerável Polícia Civil Polícia Militar Região sul do ES
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