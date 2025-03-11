Homem é preso suspeito de abusar do filho de 10 anos em Cachoeiro

Aos policiais militares, a mãe contou que, na manhã de domingo (9), levou a filha para ficar com a madrinha e deixou o filho em casa com o pai. Quando voltou, encontrou o menino deitado embaixo da coberta e estranhou o comportamento dele. Durante a tarde, ela levou as crianças para brincar na rua e notou que o garoto apresentava dificuldade para andar e sentar.