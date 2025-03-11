Homem é preso suspeito de abusar do filho de 10 anos em Cachoeiro

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de abusar do filho de 10 anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a mãe percebeu o comportamento diferente da criança e lesões no corpo do menino, que, ao ser questionado, acabou contando sobre a violência que sofreu.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Aos policiais militares, a mãe contou que, na manhã de domingo (9), levou a filha para ficar com a madrinha e deixou o filho em casa com o pai. Quando voltou, encontrou o menino deitado embaixo da coberta e estranhou o comportamento dele. Durante a tarde, ela levou as crianças para brincar na rua e notou que o garoto apresentava dificuldade para andar e sentar.
Na manhã do dia seguinte, durante o banho do filho, a mãe disse que notou que ele apresentava lesões e, nesse momento, o menino contou que havia sido abusado pelo pai.
A mãe procurou orientação da diretora da escola onde a criança estuda e o Conselho Tutelar foi acionado. O garoto foi encaminhado ao hospital.
O suspeito foi localizado em casa e encaminhado à delegacia. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).