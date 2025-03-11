Motociclista morre após bater de frente com caminhonete em Pinheiros

Uma motociclista de 46 anos morreu em um acidente com uma caminhonete na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11). A vítima não teve a identidade divulgada até o momento. Segundo a Polícia Militar, os veículos bateram de frente.
O motorista da caminhonete relatou aos militares que a moto vinha no sentido contrário, e que a motociclista estava olhando para o lado. Quando voltou a visão para a estrada, já estava bem próxima do veículo. Ela ainda tentou desviar, mas não conseguiu a tempo. A morte dela foi confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Nova Venécia. “Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante”, informou a corporação. O corpo da vítima foi encaminhado para Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.