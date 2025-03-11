Motorista com sinais de embriaguez é preso após acidente em Montanha

Veículos envolvidos no acidente na ES 130, em Montanha Crédito: Leitor | A Gazeta

Conforme o boletim, a motorista do Corsa contou para a PM que seguia pela rodovia quando parou no acostamento, antes da colisão. Depois disso, ela disse não se lembrar do que aconteceu, pois feriu a cabeça.

Já o condutor do Fiat Toro relatou aos militares ter sido surpreendido pelo veículo a frente, em baixa velocidade ou parado — ele não sabia ao certo — e não conseguiu frear na traseira. Os dois veículos tiveram avarias.

Além da mulher que dirigia, o Corsa tinha dois ocupantes: um adolescente de 15 anos e uma mulher, de 33, que receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e depois foram levados para o Hospital de Montanha, com ferimentos e fraturas. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde deles. A condutora foi ao hospital depois, por conta própria, por estar se sentindo mal.

Teste do bafômetro

O motorista da Fiat Toro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu ter bebido três garrafas long neck de cerveja. Ainda segundo o boletim, ele estava com os olhos vermelhos e apresentava fala alterada. Isso motivou que a PM preparasse um termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora, que indica os sinais de embriaguez.