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Na ES 130

Motorista com sinais de embriaguez é preso após acidente em Montanha

Duas pessoas tiveram que ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) depois da colisão, na última segunda-feira (10)

Publicado em 11 de Março de 2025 às 13:29

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 mar 2025 às 13:29
Veículos envolvidos no acidente na ES 130, em Montanha
Veículos envolvidos no acidente na ES 130, em Montanha Crédito: Leitor | A Gazeta
O motorista de um Fiat Toro, de 42 anos, foi preso após se envolver em um acidente com um Chevrolet Corsa na ES 130, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (10). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele estava com sinais de embriaguez. Duas pessoas que estavam no outro veículo precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
Conforme o boletim, a motorista do Corsa contou para a PM que seguia pela rodovia quando parou no acostamento, antes da colisão. Depois disso, ela disse não se lembrar do que aconteceu, pois feriu a cabeça.
Já o condutor do Fiat Toro relatou aos militares ter sido surpreendido pelo veículo a frente, em baixa velocidade ou parado — ele não sabia ao certo — e não conseguiu frear na traseira. Os dois veículos tiveram avarias.
Além da mulher que dirigia, o Corsa tinha dois ocupantes: um adolescente de 15 anos e uma mulher, de 33, que receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e depois foram levados para o Hospital de Montanha, com ferimentos e fraturas. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde deles. A condutora foi ao hospital depois, por conta própria, por estar se sentindo mal.

Teste do bafômetro

O motorista da Fiat Toro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu ter bebido três garrafas long neck de cerveja. Ainda segundo o boletim, ele estava com os olhos vermelhos e apresentava fala alterada. Isso motivou que a PM preparasse um termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora, que indica os sinais de embriaguez.
O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão, em Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. A defesa do motorista informou, em nota, que considera “excessiva e desproporcional” a prisão pela polícia, já que ele "prestou socorro às vítimas e que também foi vítima do acidente", e afirmou que vai atuar para provar a inocência do cliente.

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