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Por tráfico

Jovem vai perguntar sobre namorado na delegacia e acaba detida no ES

Caso aconteceu em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na última sexta-feira (7); mulher tinha um mandado em aberto da época da adolescência

Publicado em 11 de Março de 2025 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2025 às 11:13
Jovem vai à delegacia para ver namorado e também acaba presa em Venda Nova do Imigrante Jovem vai à delegacia para ver namorado e também acaba presa em Venda Nova do Imigrante
Jovem de 19 anos foi detida na última sexta-feira (7); nome dela não foi divulgado Crédito: Polícia Civil
Uma jovem de 19 anos acabou detida após ir até a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, para buscar informações sobre seu namorado, de 18 anos, que havia sido preso. É que contra a mulher havia um mandado de internação por tráfico de drogas, expedido quando ela era menor de idade. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (7).
O jovem, segundo a Polícia Civil, foi preso no bairro Vila da Mata vendendo drogas. Ele estava em liberdade condicional e fazia uso de tornozeleira eletrônica, após ter sido preso por tráfico de drogas na mesma região, no dia 27 de fevereiro deste ano.
Ao ir até a delegacia perguntar sobre o namorado, os policiais verificaram que havia um mandado de busca e apreensão/internação em aberto contra ela, e detiveram a jovem. O nome da mulher não foi divulgado. 
Segundo a Polícia Civil, o rapaz foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e a mulher transferida para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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Polícia Civil tráfico de drogas Venda Nova do Imigrante Região sul do ES
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