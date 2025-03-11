Jovem vai perguntar sobre namorado na delegacia e acaba detida no ES

Uma jovem de 19 anos acabou detida após ir até a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, para buscar informações sobre seu namorado, de 18 anos, que havia sido preso. É que contra a mulher havia um mandado de internação por tráfico de drogas, expedido quando ela era menor de idade. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (7).
O jovem, segundo a Polícia Civil, foi preso no bairro Vila da Mata vendendo drogas. Ele estava em liberdade condicional e fazia uso de tornozeleira eletrônica, após ter sido preso por tráfico de drogas na mesma região, no dia 27 de fevereiro deste ano.
Ao ir até a delegacia perguntar sobre o namorado, os policiais verificaram que havia um mandado de busca e apreensão/internação em aberto contra ela, e detiveram a jovem. O nome da mulher não foi divulgado.
Segundo a Polícia Civil, o rapaz foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e a mulher transferida para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).