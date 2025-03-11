Homem é morto a tiros por adolescentes dentro de casa em Colatina

Ramon Guedes Ferreira (em destaque) foi morto a tiros na sala de casa em Colatina Crédito: Enzo Teixeira e Redes Sociais

Um homem de 47 anos foi morto a tiros no chão da sala da casa onde morava no bairro Bela Vista, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na madrugada desta terça-feira (11). A vítima foi identificada como Ramon Guedes Ferreira. Segundo a Polícia Militar , dois adolescentes de 17 anos, suspeitos de envolvimento no crime, foram apreendidos momentos depois. Eles confessaram e disseram que agiram por causa de uma dívida de R$ 500.

Conforme a PM, os militares tiveram a informação de que dois suspeitos haviam entrado na casa, onde atiraram e fugiram, deixando um par de chinelo no local. Lá, a equipe encontrou o portão aberto e viu o corpo de Ramon. O homem residia sozinho no imóvel. A corporação montou um cerco na região e militares localizaram os adolescentes em uma praça do Centro.

Um dos suspeitos disse que o outro foi quem atirou, e que ambos esconderam a arma em um cano próximo de onde estavam. O revólver calibre 38 foi apreendido depois. Perguntados sobre a motivação do crime, os menores afirmaram que a vítima teria uma dívida com eles.

“Após termos informações do crime, rapidamente fizemos um cerco para evitar uma possível fuga. Conseguimos localizar os indivíduos, que assumiram o crime e disseram onde estava a arma. Eles informaram que foi por uma dívida de R$ 500. Ambos têm várias passagens, com envolvimento em tráfico de drogas e homicídios”, disse o Cabo Eduardo Ribeiro, em entrevista à TV Gazeta.

Os suspeitos foram encaminhados à 15ª Regional de Colatina. Segundo a Polícia Civil , ambos foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Após os procedimentos, eles serão encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), na região Norte.