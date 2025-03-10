Polícia vai investigar caso de ferido por rifle em 'brincadeira' no ES

Conforme declarações dadas à Polícia Militar no boletim de ocorrência, o disparo teria ocorrido de forma acidental quando a prima do rapaz pegou a arma, que pertence ao namorado dela, com a intenção de fazer uma “brincadeira” para acordar um grupo de jovens que dormia na propriedade. Os nomes dos envolvidos e local exato da ocorrência não serão mencionados no texto em função de a vítima ser menor de idade.

Inicialmente, o namorado, de 24, proprietário da arma, foi autuado por porte ilegal de arma e liberado após pagar fiança. Ele admitiu não ter o registro do rifle. A prima, que estava segurando o rifle, foi interrogada e liberada, já que o delegado de plantão entendeu que o tiro foi acidental.

“Esse caso veio para a delegacia. O pessoal do teleflagrante entendeu que não havia crime naquela conduta. Estamos reabrindo o caso hoje, vamos ouvir as pessoas novamente, pedir laudos periciais e vamos verificar se houve crime ou não na conduta da moça ou de outras pessoas”, disse o delegado.

Arma foi apreendida pela Polícia Civil Crédito: Divulgação | PCES

A jovem relatou no boletim de ocorrência que a arma teria disparado sem que ela tivesse puxado o gatilho. Lucindo disse que o rifle será periciado pela Polícia Científica.

"De regra, a arma só dispara quando você puxa o gatilho. Dificilmente você encontra armas que atiram de forma involuntária. A arma irá para a perícia para ver essa possibilidade" Fabrício Lucindo - Titular da Delegacia Regional de Linhares

A autoridade policial afirmou que há várias nuances a serem observadas, como a possível prática de crimes de porte e posse ilegal de arma e de disparo de arma de fogo. Pode ser considerado também o dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar, mesmo quando não há intenção.

"Arma é um perigo. A gente aconselha nunca ter uma arma em casa, porque as pessoas não sabem manusear e acontecem essas tragédias. Já aconteceu em Linhares antes" Fabrício Lucindo - Titular da Delegacia Regional de Linhares

A origem do rifle será apurada pela Polícia Civil. Segundo Lucindo, familiares relataram que a arma seria uma herança familiar.