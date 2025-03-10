Briga generalizada termina com quatro esfaqueados em Vila Velha

Segunda Delegacia Regional, localizada em Vila Velha, onde ocorrência foi registrada Crédito: Polícia Civil

Uma briga generalizada terminou com quatro pessoas esfaqueadas no bairro Ponta da Fruta , em Vila Velha , no último domingo (9). O suspeito, identificado com Ariel Vieira Oliveira, de 27 anos, foi espancado pela população antes da chegada da Polícia Militar ao local. Uma das vítimas atingidas pelos golpes foi levada para o hospital em estado grave.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a briga teria começado quando um homem, que estava com amigos e familiares fazendo um churrasco, se irritou ao presumir que estava sendo filmado por uma mulher que estava com outro grupo no local. A discussão escalou e se transformou em agressões físicas, envolvendo várias pessoas.

Entre os envolvidos estava Ariel, que, segundo relatos, utilizou a faca que ele usava para preparar o churrasco para atacar algumas pessoas durante o tumulto. Ele teria, segundo consta no boletim, atingido pelo menos quatro vítimas que também estavam envolvidas na confusão. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi alcançado e espancado.

Segundo nota enviada pela PM, Ariel disse aos militares que quem teria começado a confusão seria um familiar dele.

Quando a PM chegou, encontrou Ariel com muitos ferimentos, incluindo cortes na cabeça, escoriações pelo corpo e suspeita de fraturas no braço e nas costelas. Entre as vítimas, uma foi levada ao Pronto Atendimento (PA) de Riviera da Barra; Ariel e outra foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Um homem de 24 anos foi levado em estado grave para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Não há informações sobre o socorro da quarta vítima.