Adolescente é ferido por tiro de rifle durante 'brincadeira' em sítio no ES

Um adolescente de 15 anos ficou gravemente ferido ao ser atingido por um tiro de rifle, na manhã deste domingo (9), em um sítio no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Conforme declarações dadas à Polícia Militar, o disparo teria ocorrido de forma acidental quando uma prima do rapaz pegou a arma, que pertence ao namorado dela, com a intenção de fazer uma “brincadeira” para acordar um grupo de jovens que dormia na propriedade. Os nomes dos envolvidos e local exato da ocorrência não serão mencionados no texto em função de a vítima ser menor de idade.
De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da PM, a prima, de 25 anos, disse ter pegado o rifle e apontado na direção do adolescente, que dormia juntamente com outros dois jovens, de 17 e 22 anos. Porém, segundo ela, a arma teria disparado sem que apertasse o gatilho. O tiro atingiu a vítima na região da nuca.
Ainda segundo informações da PM, os jovens, então, colocaram o adolescente dentro de um veículo próprio em busca de atendimento médico, mas pararam no caminho e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Na ambulância, a vítima recebeu os primeiros socorros e, depois, foi levada para o Hospital Rio Doce, também em Linhares. À polícia, os profissionais do Samu informaram que o estado de saúde do adolescente era crítico e que ele precisaria ser entubado no hospital.
No local onde ocorreu o disparo, a polícia apreendeu o rifle calibre .22 e sete munições do mesmo calibre, sendo uma deflagrada e seis intactas. Conforme a PM, o namorado da jovem, de 24 anos, admitiu ser o proprietário, mas disse não ter o registro da arma.
Dono da arma foi autuado
Por meio de nota, a Polícia Civil (PCES) informou que a ocorrência foi entregue na 16ª Delegacia Regional de Linhares, com a condução de um suspeito de 24 anos e uma suspeita de 25 anos. O proprietário da arma foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e liberado após o pagamento de fiança. A mulher que efetuou o disparo foi interrogada e liberada, uma vez que as oitivas realizadas até o momento indicam que o tiro foi acidental. Até o final da ocorrência, a vítima não havia falecido. As investigações seguem em andamento pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares para a completa elucidação do caso.