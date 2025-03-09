Adolescente é ferido por tiro de rifle durante 'brincadeira' em sítio no ES

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da PM, a prima, de 25 anos, disse ter pegado o rifle e apontado na direção do adolescente, que dormia juntamente com outros dois jovens, de 17 e 22 anos. Porém, segundo ela, a arma teria disparado sem que apertasse o gatilho. O tiro atingiu a vítima na região da nuca.

No local onde ocorreu o disparo, a polícia apreendeu o rifle calibre .22 e sete munições do mesmo calibre, sendo uma deflagrada e seis intactas. Conforme a PM, o namorado da jovem, de 24 anos, admitiu ser o proprietário, mas disse não ter o registro da arma.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PCES) informou que a ocorrência foi entregue na 16ª Delegacia Regional de Linhares, com a condução de um suspeito de 24 anos e uma suspeita de 25 anos. O proprietário da arma foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e liberado após o pagamento de fiança. A mulher que efetuou o disparo foi interrogada e liberada, uma vez que as oitivas realizadas até o momento indicam que o tiro foi acidental. Até o final da ocorrência, a vítima não havia falecido. As investigações seguem em andamento pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares para a completa elucidação do caso.