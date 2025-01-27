Homem agride e ameaça vendedora e família dela com espingarda em Viana

Procurada por A Gazeta , a Polícia Militar informou que a discussão começou após a mulher perguntar ao homem onde ele estava em determinado horário do dia. Eles estavam bebendo durante a reunião familiar quando a vendedora começou a sofrer as agressões.

A PM disse que foi acionada durante a madrugada e enviou uma equipe ao local. A mulher de 31 anos não precisou de atendimento médico, mas comunicou que queria representar contra o companheiro. Leandro foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A espingarda de pressão, usada para ameaçar os familiares da mulher, foi apreendida, segundo a Polícia Militar.