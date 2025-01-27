Homem agride e ameaça vendedora e família dela com espingarda em Viana

Um homem de 30 anos foi preso por agredir a companheira dele e ameaçar ela e familiares dela usando uma espingarda de pressão durante uma confraternização, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na madrugada de domingo (26). A mulher de 31 anos, que trabalha como vendedora, contou aos policiais que o suspeito, identificado no boletim de ocorrência da Polícia Militar como Leandro Pereira Alves, teria a agredido com soco no rosto, ficando com marcas no olho esquerdo e em um dos braços, e ainda arrancou unhas de gel dela durante as agressões.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Militar informou que a discussão começou após a mulher perguntar ao homem onde ele estava em determinado horário do dia. Eles estavam bebendo durante a reunião familiar quando a vendedora começou a sofrer as agressões.
A PM disse que foi acionada durante a madrugada e enviou uma equipe ao local. A mulher de 31 anos não precisou de atendimento médico, mas comunicou que queria representar contra o companheiro. Leandro foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A espingarda de pressão, usada para ameaçar os familiares da mulher, foi apreendida, segundo a Polícia Militar.
Em nota, a Polícia Civil informou que Leandro Pereira Alves, de 30 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça e injúria, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).