Morre auxiliar de cozinha que teve 90% do corpo queimado na Serra

Morreu, na última sexta-feira (24), a auxiliar de cozinha Ana Paula Santos, de 44 anos, uma semana após ter 90% do corpo queimado em um incêndio ocorrido no apartamento dela em Castelândia, na região de Jacaraípe, na Serra. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pela filha da vítima, nesta segunda-feira (27).
De acordo com a filha de Ana Paula, que preferiu não se identificar, a auxiliar de cozinha chegou a apresentar uma melhora na terça-feira (21): começou a reagir aos medicamentos e conseguiu se alimentar por sonda, mesmo sedada. O quadro, porém, voltou a piorar na quinta (23), culminando na morte na sexta-feira.
"O médico disse que a madrugada de sexta foi a pior, e que os órgãos dela já não estavam funcionando muito bem"
Caso é investigado
Em depoimento preliminar à polícia, o companheiro da mulher, um encanador de 27 anos, relatou que o incêndio foi causado por um acidente doméstico enquanto preparava comida. Ele também chegou a ser internado, mas no sábado (18), dia seguinte ao incêndio, ele já estava consciente.
Já os familiares apresentaram outra versão. Segundo a filha da vítima, durante uma chamada de vídeo feita pela mãe na noite do ocorrido, a auxiliar contou que o companheiro teria jogado álcool nela. A ligação foi interrompida após o homem tomar o celular da mulher.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que não há detalhes que possam ser divulgados no momento. Quem tiver qualquer informação pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br.