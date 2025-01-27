Morre auxiliar de cozinha que teve 90% do corpo queimado na Serra

Imagens do apartamento da vítima, em Castelândia Crédito: Acervo Pessoal

De acordo com a filha de Ana Paula, que preferiu não se identificar, a auxiliar de cozinha chegou a apresentar uma melhora na terça-feira (21): começou a reagir aos medicamentos e conseguiu se alimentar por sonda, mesmo sedada. O quadro, porém, voltou a piorar na quinta (23), culminando na morte na sexta-feira.

"O médico disse que a madrugada de sexta foi a pior, e que os órgãos dela já não estavam funcionando muito bem" X - Filha de Ana Paula

Caso é investigado

Em depoimento preliminar à polícia, o companheiro da mulher, um encanador de 27 anos, relatou que o incêndio foi causado por um acidente doméstico enquanto preparava comida. Ele também chegou a ser internado, mas no sábado (18), dia seguinte ao incêndio, ele já estava consciente.

Já os familiares apresentaram outra versão. Segundo a filha da vítima, durante uma chamada de vídeo feita pela mãe na noite do ocorrido, a auxiliar contou que o companheiro teria jogado álcool nela. A ligação foi interrompida após o homem tomar o celular da mulher.