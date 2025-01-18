Auxiliar de cozinha tem 90% do corpo queimado na Serra

Atualização
27/01/2025 - 10:10
Uma semana após o caso, Ana Paula Santos não resistiu e morreu. A informação foi confirmada na segunda-feira (27) pela filha dela. Clique aqui e leia a reportagem completa.
Uma auxiliar de cozinha, de 44 anos, está internada em estado grave no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo a Polícia Militar, ela teve 90% do corpo queimado após um incêndio no apartamento, em Castelândia, no mesmo município, na noite de sexta-feira (17).
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela respira por ajuda de aparelhos.
Investigadores da Polícia Civil estiveram no hospital e conversaram com o companheiro dela. Ele também ficou ferido. Ele relatou aos policiais que na noite de sexta (17) estava preparando comida, quando a panela virou e provocou um incêndio.
A filha da auxiliar de cozinha contou que a mãe ligou para ela por videochamada no final da noite de sexta-feira, dizendo que o companheiro teria jogado álcool nela. Logo depois, o companheiro tomou o celular da mãe e contou que também estava queimado.
O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.
Correção
20/01/2025 - 9:30
A versão anterior desta reportagem informava que o bairro do apartamento da vítima ficava no bairro Morada de Laranjeiras. No entanto, segundo familiares, o correto é Castelândia. O texto foi corrigido.