Auxiliar de cozinha tem 90% do corpo queimado na Serra

Imagens do apartamento da vítima, em Castelândia Crédito: Acervo Pessoal

Atualização Uma semana após o caso, Ana Paula Santos não resistiu e morreu. A informação foi confirmada na segunda-feira (27) pela filha dela. Clique aqui e leia a reportagem completa

Uma auxiliar de cozinha, de 44 anos, está internada em estado grave no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra . Segundo a Polícia Militar , ela teve 90% do corpo queimado após um incêndio no apartamento, em Castelândia, no mesmo município, na noite de sexta-feira (17).

Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela respira por ajuda de aparelhos.

Investigadores da Polícia Civil estiveram no hospital e conversaram com o companheiro dela. Ele também ficou ferido. Ele relatou aos policiais que na noite de sexta (17) estava preparando comida, quando a panela virou e provocou um incêndio.

A filha da auxiliar de cozinha contou que a mãe ligou para ela por videochamada no final da noite de sexta-feira, dizendo que o companheiro teria jogado álcool nela. Logo depois, o companheiro tomou o celular da mãe e contou que também estava queimado.

O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.