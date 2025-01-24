Foi preso na manhã desta sexta-feira (24) um homem suspeito de agredir, perseguir e ameaçar a ex-companheira em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . O mandado de prisão preventiva, por tempo indeterminado, foi expedido pela 3ª Vara Criminal do município, atendendo ao pedido da Delegacia da Mulher de São Mateus (Deam).

A vítima chegou a publicar um desabafo nas redes sociais relatando os atos de violência, e dizendo ter esgotado as buscas por ajuda junto às autoridades (veja acima). A polícia alega que agiu 'prontamente sempre foi procurada pela vítima'.

“Eu não queria me expor, mas preciso contar algo que está acontecendo comigo. Estou sendo ameaçada há três meses. Meu ex-marido tem invadido minha casa e tentado me matar. Já tenho medida protetiva, já fiz denúncias, já fiz tudo que era possível. Ele já me machucou, deixou meu olho roxo. Tenho fotos, 'prints', tenho todas as provas do que ele fez comigo. Estou aqui para pedir ajuda de vocês, porque já tentei de tudo, já fui à delegacia, já denunciei, mas nada é resolvido. Hoje de manhã, acordei com ele ao meu lado, tentando fazer algo contra mim. Ele ainda postou várias coisas sobre mim”, desabafou a mulher, chorando.

Foto mostra momento da prisão do homem, suspeito de agredir a ex-mulher em São Mateus Crédito: Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi concedido “após descumprimento de medida protetiva por parte do investigado”. Segundo os investigadores, a vítima compareceu à Delegacia da Mulher em julho de 2024 para registrar as agressões sofridas pelo companheiro. Na ocasião, foi solicitada uma medida protetiva à Justiça, que acolheu o pedido.

Your browser does not support the audio element. Mulher publica desabafo sobre agressões e ex-marido acaba preso no ES

Conforme a corporação, na última terça-feira (22), cerca de seis meses após o primeiro registro, a vítima voltou à delegacia informando que o suspeito havia descumprido a medida protetiva estabelecida pela Justiça. A Polícia Civil informou que, no mesmo dia, solicitou à Justiça a prisão preventiva do homem, justificando a medida com base na “ineficácia das medidas alternativas à prisão”. O pedido foi aceito e cumprido nesta sexta-feira (24).

“Durante a prisão, o investigado alegou não compreender o motivo de sua detenção, afirmando que, após o registro da primeira ocorrência, havia reatado o relacionamento com a vítima. Segundo ele, foi após um desentendimento entre o casal que a vítima voltou a denunciá-lo”, declarou a Polícia Civil.

Segundo a Polícia Civil, a delegada responsável pelas investigações afirmou que “é comum que, em situações como essa, a vítima procure a delegacia e, posteriormente, reate o relacionamento com o ex-companheiro, muitas vezes motivada por promessas de mudança dele. Esse comportamento configura o terceiro ciclo da violência contra a mulher, conhecido como fase da 'lua de mel'”.

Ainda segundo a delegada, “nessa etapa, o agressor demonstra arrependimento e se torna afetuoso, buscando a reconciliação para amenizar os danos e retomar o relacionamento”.

Sobre o desabafo da vítima nas redes sociais, no qual ela afirmou ter esgotado os pedidos de socorro após buscar ajuda policial, a Polícia Civil declarou que “é fundamental que, ao perceber qualquer descumprimento da medida protetiva, isso seja imediatamente comunicado às autoridades competentes, para que as providências possam ser tomadas”.