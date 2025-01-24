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Em Linhares

Três mulheres ficam feridas após ataque de encapuzados em bar no ES

Vítimas foram socorridas para hospitais do município com ferimentos na perna e nos pés; suspeitos fugiram e não foram localizados pela polícia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 jan 2025 às 09:07

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 09:07

Vítimas foram socorridas para hospitais de Linhares
Vítimas foram socorridas para hospitais de Linhares Crédito: Redes Sociais
Três mulheres foram baleadas em um bar no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que quatro homens encapuzados chegaram a pé e atiraram em direção ao estabelecimento; depois, fugiram.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, uma das vítimas foi atingida na coxa esquerda e as outras duas no pé, uma no esquerdo e outra no direito. Para os militares, nenhuma delas soube explicar o motivo dos disparos, nem identificar quem seriam os autores.
Duas das mulheres feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Rio Doce. Outra foi levada por familiares ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Execução em bairro próximo

Logo no início da madrugada de sexta-feira (24), em um bairro perto de onde ocorreu o ataque ao bar, outro caso de violência: um homem foi morto a tiros dentro de casa enquanto estava dormindo com a companheira, em Santa Cruz. De acordo com a corporação, a mulher relatou aos policiais que dois suspeitos arrombaram a porta da cozinha, entraram no imóvel e foram até a porta do quarto do casal, onde atiraram.
A vítima ainda levantou da cama e tentou segurar a porta, porém escorregou. Neste momento, os criminosos executaram o homem, identificado como Bruno Lira Rangel. Para a PM, a mulher não soube identificar os suspeitos porque o quarto estava escuro. 
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil sobre os casos, que informou em nota que ambos são investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

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