Três mulheres ficam feridas após ataque de encapuzados em bar no ES

Três mulheres foram baleadas em um bar no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que quatro homens encapuzados chegaram a pé e atiraram em direção ao estabelecimento; depois, fugiram.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, uma das vítimas foi atingida na coxa esquerda e as outras duas no pé, uma no esquerdo e outra no direito. Para os militares, nenhuma delas soube explicar o motivo dos disparos, nem identificar quem seriam os autores.
Duas das mulheres feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Rio Doce. Outra foi levada por familiares ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Execução em bairro próximo
Logo no início da madrugada de sexta-feira (24), em um bairro perto de onde ocorreu o ataque ao bar, outro caso de violência: um homem foi morto a tiros dentro de casa enquanto estava dormindo com a companheira, em Santa Cruz. De acordo com a corporação, a mulher relatou aos policiais que dois suspeitos arrombaram a porta da cozinha, entraram no imóvel e foram até a porta do quarto do casal, onde atiraram.
A vítima ainda levantou da cama e tentou segurar a porta, porém escorregou. Neste momento, os criminosos executaram o homem, identificado como Bruno Lira Rangel. Para a PM, a mulher não soube identificar os suspeitos porque o quarto estava escuro.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil sobre os casos, que informou em nota que ambos são investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte