Após quatro dias internado, ex-secretário de saúde do ES deixa UTI

“Estou feliz, aliviado. Tolerei uma dieta mais pesada e meu abdômen não está mais estendido. Estou sem dor e o tromboembolismo está totalmente controlado com um estado geral bom”, disse o ex-secretário, que na manhã de sexta-feira (24) vai passar por novas avaliações da equipe hospitalar.

No domingo (19), Nésio havia apresentado dor abdominal e sintomas respiratórios logo após ter recebido alta hospitalar de outra internação. O ex-secretário procurou atendimento no pronto-socorro, fez uma avaliação clínica, exames de imagem e laboratoriais e foi novamente hospitalizado. Com os diagnósticos em mãos, a equipe médica brasiliense sinalizou que investiga o que pode ter causado as enfermidades.