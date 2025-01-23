Após quatro dias internado, ex-secretário de saúde do ES deixa UTI

Após quatro dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, Nésio Fernandes, ex-secretário de Saúde do Espírito Santo, recebeu alta da unidade no início da noite desta quinta-feira (23) e foi encaminhado para a observação na enfermaria.
Diagnosticado com pancreatite aguda e tromboembolismo pulmonar, o médico conversou com A Gazeta após deixar a UTI e explicou que deve sair do hospital até o próximo sábado (25). Na manhã desta quinta (23), ele já havia citado que estava "evoluindo bem" ao tratamento.
“Estou feliz, aliviado. Tolerei uma dieta mais pesada e meu abdômen não está mais estendido. Estou sem dor e o tromboembolismo está totalmente controlado com um estado geral bom”, disse o ex-secretário, que na manhã de sexta-feira (24) vai passar por novas avaliações da equipe hospitalar.
No domingo (19), Nésio havia apresentado dor abdominal e sintomas respiratórios logo após ter recebido alta hospitalar de outra internação. O ex-secretário procurou atendimento no pronto-socorro, fez uma avaliação clínica, exames de imagem e laboratoriais e foi novamente hospitalizado. Com os diagnósticos em mãos, a equipe médica brasiliense sinalizou que investiga o que pode ter causado as enfermidades.