Acidente deixa 3 feridos e motorista acaba detido após soprar bafômetro em São Mateus

Três pessoas ficaram feridas no acidente entre o carro e uma motocicleta em São Mateus Crédito: Leitor/A Gazeta

O motorista de um carro foi detido na tarde desta quinta-feira (23) após se envolver em um acidente com uma motocicleta na Rodovia Othovarino Duarte Santos, no bairro Pedra D’Água, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Três pessoas ficaram feridas, e o teste do bafômetro do condutor do automóvel apontou resultado positivo para consumo de álcool.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista não possuía habilitação. As vítimas foram o motociclista, a garupa da moto e a passageira do carro, esposa do motorista. O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.

O Corpo de Bombeiros informou que, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), prestou socorro às vítimas, que foram levadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.