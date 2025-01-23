Acidente deixa 3 feridos e motorista acaba detido após soprar bafômetro em São Mateus

O motorista de um carro foi detido na tarde desta quinta-feira (23) após se envolver em um acidente com uma motocicleta na Rodovia Othovarino Duarte Santos, no bairro Pedra D’Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Três pessoas ficaram feridas, e o teste do bafômetro do condutor do automóvel apontou resultado positivo para consumo de álcool.
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista não possuía habilitação. As vítimas foram o motociclista, a garupa da moto e a passageira do carro, esposa do motorista. O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.
O Corpo de Bombeiros informou que, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), prestou socorro às vítimas, que foram levadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.
A Polícia Civil declarou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de São Mateus" e que informações sobre o procedimento a ser adotado serão divulgadas após a conclusão dos depoimentos que estão sendo colhidos pelo delegado da Central de Teleflagrante.